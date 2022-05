Neymar JR y Leo Messi ya conocen la decisión final de Kylian Mbappé

Alegría inmensa la que se vive en Chamartín tras las últimas declaraciones de Kylian Mbappé. El jugador galo aún no ha esclarecido abiertamente cuál será su decisión, pero sí que ha dado pistas sobre ello. Tras la finalización del último encuentro contra el Montpellier, que tuvo lugar el pasado sábado, el delantero del PSG fue preguntado sobre su futuro y sus palabras no pudieron ser más entristecedoras para los seguidores del equipo y de un Nasser Al-Khelaifi que ya se ha hecho a la idea de que el Real Madrid tiene mucho terreno ganado con el delantero de 23 años.

Mbappé confirmó que su decisión ya está tomada y, aunque esta aún no se ha dado a conocer de forma oficial, el jugador sí que dejó entrever que se irá al conjunto blanco conforme finalice su contrato con el PSG. El conjunto francés disputará su último encuentro liguero el próximo 21 de mayo, en el Parque de los Príncipes, y diversos medios galos han puesto de manifiesto que se trata de un partido con sabor a despedida.

Todo hace indicar que el ariete aprovechará el encuentro contra el Metz para despedirse de sus compañeros y de su afición y, con ello, brindará la primera gran alegría veraniega al Real Madrid, que ya se frota las manos tras las últimas declaraciones del futbolista: “Tenemos que respetar a todas las partes involucradas. Yo también tengo prisa, pero no se trata solo de mí. Se acabó, solo quedan algunos detalles, pero se acabó”.

Estas palabras, como se ha mencionado previamente, no pueden ser más ilusionantes para Florentino Pérez y los aficionados merengues, que además no tendrán que esperar mucho para que el gran anuncio se haga oficial: tal y como afirmó el propio Mbappé, no esperará al 30 de junio, fecha en la finaliza su contrato, y notificará su decisión, si nada se tuerce próximamente, conforme el Real Madrid haya disputado la final de la Champions League frente al Liverpool el 28 de mayo.

Inmenso vacío en París

Las consecuencias de este anuncio ya se están haciendo notar en el seno del PSG. Al-Khelaifi no parece tener soluciones convincentes en el mercado, el puesto de Leonardo como director deportivo se ha puesto en duda de cara a la próxima campaña y Neymar JR y Leo Messi perderán al jugador que ha diluido el impacto de las críticas que han recibido tanto el brasileño como el argentino a lo largo de la temporada: si Mbappé no hubiera registrado 31 goles y 25 asistencias, la continuidad de ambas estrellas se habría puesto en tela de juici, pero ahora ya saben que se marchará.