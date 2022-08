Galtier rectifica y Al-Khelaïfi frena su venta al Atleti, Mbappé feliz

Cuando Kylian Mbappé renovó con el PSG y Luis campos llegó a París, el diario L’Equipe publicó una lista de 14 nombres que tanto el nuevo director deportivo, como Al-Khelaïfi, teniendo en cuenta al delantero francés, habían redactado como jugadores a los que pretendían dar salida en este mercado de fichajes. Entre ellos se encontraban nombres tan evidentes como Wijnaldum o Sergio Rico, pero también otros que han sorprendido a la gran mayoría, como el de Neymar Jr.

Entre estos 14 jugadores no se encontraba, en principio, Presnel Kimpembe, pero la llegada del nuevo entrenador cambio por completo los planes del canterano del PSG. Christophe Galtier no contaba con el campeón del nuevo y le colgó el cartel de transferible. Automáticamente el equipo de Luis Campos se puso manos a la obra y lo primero que hicieron fue ofrecer al central galo al Atlético de Madrid tal y como publicamos en Don Balón, al cual le interesaba, pero su actual situación salarial no le permite realizar grandes operaciones, por lo que han estado buscado la fórmula hasta ahora para acometer el fichaje.

Otro de los equipos que más fuerte ha sonado para llevarse a Kimpembe este verano ha sido el Chelsea, pero al final parece que los de Thomas Tuchel se van a centrar en Wesley Fofana, del Lecister City. Todo esto, el gran trabajo que el defensa ha realizado durante la pretemporada, pero, sobre todo, la negativa del Inter de Milán en vender a Milan Skriniar, ha provocado que Christophe Galtier haya cambiado de opinión y rectifique respecto al campeón del mundo, ahora le quiere en la plantilla al menos un año más, así lo asegura L’Equipe.

Venta paralizada y Kimpembe que buscará hacerse un hueco en una defensa formada por 5 zagueros, dos laterales/carrileros que son Achraf y Nuno Mendes, y 3 centrales que, hasta el momento, en los dos partidos oficiales que ha jugado el PSG ha estado compuesta por Sergio Ramos, Marquinhos y él mismo. El canterano parisino ha conseguido hacerse un hueco en el once de Galtier y ahora tendrá que seguir empleándose a fondo para no perderlo, mientras Luis Campos y Al.Khelaïfi buscan un refuerzo más para la zaga en este mercado estival. Mbappé está feliz de que su compañero de equipo y de selección al final se quede.