Neymar se lleva el ‘no’ más duro de su carrera: Mbappé lo aleja de París y la Premier se echa atrás

El futuro de Neymar es más que incierto. En París sabe que ni Mbappé ni Nasser Al-Khelaïfi quieren su continuidad. Además, el más que probable adiós de Leo Messi lo dejaría sin su mejor amigo en el vestuario parisino. En este sentido, parece evidente que el brasileño deberá buscarse una salida para sentirse cómodo en otro club del mundo. Sin embargo, son pocos los clubes interesados en los servicios de Neymar, bien sea por sus altas pretensiones económicas o por todas las polémicas extradeportivas que acarrea su presencia.

Neymar tenía varios pretendientes en la Premier League, entre ellos Chelsea, Manchester United y Manchester City. Sin embargo, según cuenta GOAL, en las últimas horas, el conjunto sky blue se habría retirado de la puja por el carioca, dejando así a Ney sin la mejor de las opciones disponibles, un golpe muy duro para un jugador que pocas veces habrá recibido el no de un equipo.

Según el citado medio, Guardiola no estaría por la labor de contar con un jugador como Neymar, pues en los últimos años ha demostrado que no tiene la cabeza completamente puesta en el fútbol e interesarse más por otros asuntos extradeportivos, algo que no gusta nada al técnico catalán, que quiere jugadores totalmente implicados en el proyecto.

Por otro lado, si nos fijamos en la plantilla del Manchester City, se hace complicado imaginarse un hueco para Neymar. A los de Guardiola les sobra el talento ofensivo, especialmente con extremos del perfil de Neymar, ya cuentan con Grealish, Foden, Mahrez e incluso Bernardo Silva puede jugar en banda. En este sentido, a los mancunianos les interesaría mucho más gastar dinaro en la parcela defensiva, donde sí que cuentan con debilidades, especialmente con la salida de Joao Cancelo.

Así pues, muy malas noticias para Neymar. El carioca se va quedando sin opciones de cara a una salida para la próxima temporada, donde sabe que en el PSG no es bienvenido tanto por Mbappé como por el mismo presidente que pagó 222 millones de euros por él.