Neymar y Al-Khelaifi reviven sus peores pesadillas: ¿nuevo fracaso en Champions?

Cuando no es Neymar, es Mbappé y si no es Leo Messi. El drama del PSG con la Champions League y las lesiones es algo que viene de lejos. De hecho, desde que Ney llegara a la capital francesa en 2017, los parisinos no han dejado se sufrir pérdidas importantes siempre que han llegado las eliminatorias de Liga de Campeones.

Con la baja de Mbappé, el PSG ya llegaba con cierto miedo al choque de octavos de final contra el Bayern de Múnich. Sin embargo, la situación se ha agravado exponencialmente en los últimos días, cuando parecía que nada podía ir a peor, Leo Messi, el jugador en mejor forma del equipo también ha caído y es seria duda de cara al choque contra los bávaros del próximo 14 de febrero.

La lesión muscular del argentino ha hecho que los parisinos recuerden su oscuro pasado en Champions League, donde tanto en 2018, 2019, 2021 y 2022 el PSG contó con la baja de Neymar y otras estrellas del equipo. En 2018, solamente faltaba el brasileño. En 2019, Cavani también causó baja. En 2021, Mbappé llegó muy tocado al duelo donde el City eliminaría a los parisinos y en 2022, Ney estaba de nuevo muy tocado físicamente.

De hecho, en 2020, el único año donde contaron con su plantilla sana de forma regular, el equipo de Al-Khelaifi fue capaz de alcanzar la final, donde justamente perdieron ante el Bayern de Múnich.

Por otro lado, cabe resaltar que los bávaros tampoco podrán contar con varias de sus mayores estrelas. Sadio Mané y Manuel Neuer no estarán disponibles de cara a los octavos de final. En este sentido, se igualan mucho las cosas, pues tanto franceses como alemanes están realmente tocados.

Así pues, en Paris ya tienen sudores fríos recordando los malos momentos que sufrieron en las pasadas ediciones de la Champions en las cuales las lesiones hicieron mucho daño a un PSG que vive obsesionado con levantar de una vez por todas la orejona.