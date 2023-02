Nagelsmann explota contra Neuer y contraataca: guerra abierta en el Bayern de Múnich

“Para mí fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos. La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla”. Con estas palabras en Sueddeutsche Zeitung Manuel Neuer cargó duramente contra la cúpula del Bayern de Múnich por la destitución de Tapalovic (entrenador de porteros).

Y en esta decisión que molestó mucho a Neuer, la figura de Julian Nagelsmann fue clave, ya que, según informó Sky Sports, la decisión de cesar a Tapalovic la tomó el entrenador, fichando a Michael Rechner como su sucesor. Sin embargo, lo cierto es que las palabras del capitán del Bayern no fueron bien recibidas dentro del club y por ello, de acuerdo con Bild, los bávaros están meditando multar a Neuer con un sueldo mensual, lo que equivaldría a 1.6 millones de euros.

De esta manera, se agregaría un nuevo capítulo en la guerra personal que están viviendo en los últimos días tanto el capitán germano como el Bayern de Múnich que, incluso, podrían separar caminos a final de temporada si las relaciones entre ambos no mejoraran. Algo que, por otro lado, resultaría muy extraño, teniendo en cuenta que Manuel Neuer es una leyenda absoluta del club bávaro, después de haber disputado más de 10 temporadas desde que llegara en la temporada 2011/12 procedente del Schalke 04.

De hecho, según Bild, el propio club ya se habría puesto en contacto con el futbolista para solucionar las cosas y, si bien la multa podría llegar, el diario alemán también da por hecho que el asunto entre el capitán germano y el Bayern de Múnich se podría zanjar más pronto que tarde. En cualquier caso, resulta evidente que este nuevo episodio de disputa entre Neuer y el club podría hacer mella y tensar un poco las relaciones entre ambos a partir de ahora.