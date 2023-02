Al-Khelaïfi y el PSG entran en depresión: Messi y Kylian Mbappé dilapidan el sueño de París

Nasser Al-Khelaïfi como gestor y el Paris Saint-Germain como club y proyecto necesitan la Champions League para justificar la enorme inversión realizada y mantenida durante años, ya que, pese a su capacidad para ganar Ligue 1 y títulos nacionales, no poseen una primacía en Francia que sí exige la diferencia abismal económica con el resto de conjuntos franceses, una que por ejemplo el Bayern, su rival en la Liga de Campeones, sí ha marcado en Alemania. Por eso las lesiones de Leo Messi y Kylian Mbappé son catastróficas en París.

Lo del delantero argentino es preocupante, pero hay esperanzas de que llegue el choque, tras su lesión en los isquiotibiales, uno en el que está descartado el 10 de Francia. Ambos, con lesiones musculares, son dos de los tres pilares de un tridente completado por Neymar que, como es lógico, era y es la gran esperanza francesa en la eliminatoria de octavos de final. Puede decirse que todo ello salta por los aires en estos momentos, al menos en lo que respecta al primer duelo, el del Parque de los Príncipes.

Tengan en cuenta que apenas queda margen para el partido, que se disputará este martes día 14 (21.00, hora española) en suelo francés. Y que, si las dos estrellas no tienen tiempo para recuperarse, la propia idiosincrasia del club, apretada por las inversiones de los petrodólares, no se puede permitir otra caída en octavos, tal como sucedió la temporada pasada ante el Real Madrid. Además de ello, el PSG viene de perder la Copa de Francia ante el Olympique de Marsella (2-1), de modo que no podrían ocurrir en peor momento estos imprevistos para los de Christophe Galtier.

Ni que decir tiene que con la liga asegurada y transitando por el mes de febrero, otra eliminación prematura en la Champions League convertiría en un infierno los próximos meses de la entidad, que, a la vez, sigue luchando por la continuidad de Messi y Mbappé; el argentino pendiente de su renovación y el francés, en la misma línea, cerrando filas en torno a su contrato hasta 2025 en el que puede haber ruptura si lo desea en 2024. Y el rival este próximo martes no es un cualquiera, el equipo de Julian Nagelsmann viene de hacer una Champions inmaculada…