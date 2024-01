Ni Leão ni Haaland, el PSG ya prepara la presentación del galáctico de la 24/25, y a Neymar le gusta

Si ya las palabras de Javier Tebas ponen en situación a los hinchas del Real Madrid y el Paris Saint-Germain sobre la creciente posibilidad de que Kylian Mbappé termine dando con sus huesos en el Real Madrid, si en el club blanco aceleran por el acuerdo, mucho más hace sonar tan posibilidad cuando vemos el movimiento que promueve el club francés, un galáctico brasileño de más de 100M y que juega en la Premier League.

Concretamente en Inglaterra se especula con que la salida de Bruno Guimaraes al PSG se produzca en verano por una cifra que oscile entre los 105 y los 115 millones de euros. Y es que si el centrocampista de la canarinha perteneciente al Newcastle hace tiempo que gusta en la capital de Francia y el equipo galo también hace tiempo que lo sigue, ahora el acuerdo entre las partes, con la salvedad de los magpies, estaría más o menos apalabrado.

Es decir, sí, puede que el PSG maneje la posibilidad de fichar a Rafael Leão como recambio de Mbappé, pero eso no es más que un boceto, porque en lo que sí hay trabajo recorrido y bastante es con el mediocampista compañero de Neymar Júnior en Brasil. Eso sí, el acuerdo, y de ahí su precio, ha de producirse con el OK de su equipo, unas urracas que pedirán no menos de 100 millones de euros.

Mirror asegura que el PSG y el jugador están cerca, poniendo incluso énfasis en que los franceses llevan ventaja a Real Madrid y FC Barcelona, que según el diario también habrían preguntado por el jugador sudamericano. Sea como fuere, más allá de Leão o incluso Erling Haaland, también relacionado con el PSG, es Guimaraes quien parece será el primer y gran galáctico del gigante de la Ligue 1 en la 24/25.