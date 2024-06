No será el nuevo Mbappé, pero sí que echaría a Asensio: Luis Enrique elige a un galáctico de La Roja

Se presenta un mercado de fichajes ciertamente importante para el PSG. El conjunto parisino tiene que hacer frente a la salida más sensible posible como lo es la de Kylian Mbappé, que ha emprendido, de forma definitiva, rumbo al Real Madrid. En este sentido, fichar bien será fundamental para que Luis Enrique cuente con un bloque capaz de ir a por la Champions, siendo, según Sports Zone, Dani Olmo uno de los elegidos por el técnico asturiano.

La realidad es que, el PSG, no solamente tiene que suplir a Mbappé, sino que debe rectificar fiascos como lo fue la llegada de un Marco Asensio que no ha acabado aportando nada al equipo. De modo que, la llegada de Dani Olmo serviría más bien, para superar el fracaso con Asensio antes que para olvidar a Mbappé, pues, el español no se parece en nada al galo.

El precio y el rol del español están claros

Si algo tiene Dani Olmo, es que su fichaje no tiene ni matices ni nada oculto. El RB Leipzig ha dejado más que claro que para fichar al crack de la Roja, se debe hacer efectivo el pago de los 60 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del jugador.

Por otro lado, en París tienen claro que el que fuera canterano culé, llegaría para ocupar una de las bandas y, al contrario de lo que ofrecen Barcola o Dembélé, dotar al equipo de mayor control y de un juego más pausado. Algo que se esperaba que diera Asensio, pero que, entre su baja forma y las lesiones, ha sido incapaz de mostrar.

Ante esta situación, parece evidente que el ex del Real Madrid sería el gran perjudicado por el posible fichaje de Olmo, pues, en París no hay sitio para ambos jugadores, ya que los dos cumplirían un rol tan similar que no es factible que compartan vestuario.

Así pues, Luis Enrique ya ha definido como fichaje a tener en cuenta a Dani Olmo, un crack al que ya conoce de la Selección española y al que ve como un recambio perfecto para Marco Asensio, que nunca se ganó el favor de su entrenador en el Parque de los Príncipes.