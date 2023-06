Nuevo revés para Kylian Mbappé en el PSG: Al-Khelaïfi no puede hacer nada; la desilusión definitiva

Uno de los sueños de Kylian Mbappé es un anhelo personal, individual, cosa cada vez más común hoy en día en las estrellas de talla mundial sobre un juego colectivo. Sí, el Balón de Oro, ese reconocimiento tan polémico, es un objetivo prioritario para el 10 de les bleus, como ha referido el propio jugador del Paris Saint-Germain con su selección, Francia. Sin embargo, pese al apoyo que el país galo le dispensa, no reúne los requisitos para ganarlo desde su estancia en París, no al menos esta campaña.

Sin títulos, sin presencia

Salvo en la final de la pasada Copa del Mundo, Kylian Mbappé no se ha ganado el galardón. Es así de simple. Y parte de este desmérito viene dado por su estancia en el PSG, donde ha cumplido una temporada francamente decepcionante. Su presencia e impacto en los grandes momentos de su equipo ha sido testimonial. Eliminados en octavos de final de la Champions League, donde el 7 no apareció en Múnich, les sucedió lo mismo en la Copa francesa, donde no jugó, es decir, en ambos los parisinos cayeron muy pronto para el tamaño de inversión realizado y Mbappé no fue decisivo. Y en el otro trofeo ganado por los parisinos, la Trophée des Champions (la Supercopa gala) en la 22/23, ni jugó.

En TF1 dijo el crack sobre el galardón individual que “creo que cumplo los criterios. Ya veremos. Es la gente la que vota, pero sigo siendo optimista”. Nadie le va a negar que es un jugador espectacular, pero este año los ha habido mejores. A nivel de números, sin ir más lejos Erling Haaland los tiene mejores (anotó once goles más y dio solo una asistencia menos), mientras que en títulos hay muchos jugadores por delante, además de varios cracks del City, entre ellos Kevin de Bruyne o un Rodri que además ha sumado un galardón con su selección, la Nations League, también podemos contar a futbolistas como Robert Lewandowski, que ganó los mismos, o Vinicius Júnior, quien conquistó tres con el Real Madrid.

El Real Madrid, más fácil

Y por ahí se cuela otro de los dramas de Mbappé con respecto al equipo de sus sueños, de su ciudad, como es el PSG. Ya se han comentado los manidos problemas que le genera jugar en una competición importante, pero de segundo orden, como es la Ligue 1, donde cree que es más complicado ganar el Balón de Oro. Y si bien no es cierto que esté como loco por fichar por el club blanco, es más, ama el PSG y París, sí es verdad que su predilección por la entidad merengue por encima de otros equipos extranjeros, unido al hecho de que ese destino puede ser trampolín para el Balón de Oro, lo alientan a firmar por la entidad blanca. Dicho de otra forma, si no gana un Balón de Oro que no se ha merecido esta campaña, sumará otra lasca a sus razones para abandonar el Parque de los Príncipes en 2024. Quiere estar junto a los grandes nombres de LaLiga que vistieron de oro, Benzema, Ronaldinho, Messi... y el PSG no lo facilita.