Ni Mbappé, ni Modric, ni Rodri, ni Messi, ni CR7, el oro de España hace único al jugador de La Roja

España volvió a levantar un título internacional 11 años después de alzar el último, el cual consiguió con la mejor generación de su historia tras ganar a Italia (4-0) en la Eurocopa de 2012. Esa etapa cerraba el círculo sobre el europeo de 2008 y el Mundial de 2010 y en los tres últimos (no así en 2008) estuvo un jugador que ha logrado un hito único en el fútbol, uno que no han logrado ni Kylian Mbappé, ni Luka Modric, ni Rodri, ni Leo Messi, ni siquiera Cristiano Ronaldo.

Jesús Navas le quitó la titularidad como carrilero diestro del combinado hispano en esta fase final de la Liga de Naciones a Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid, y el de Los Palacios se lo ha ganado. Además de ser crucial en el Sevilla campeón de la Europa League, el veterano jugador hispalense fue de lo mejor de la España de Luis de la Fuente tanto ante Italia, en semifinales, como en la final frente a la selección arlequinada. Y, como decimos, desde ayer es el único jugador con la triple corona, Mundial, Eurocopa (2012) y Nations League.

Por ejemplo, Mbappé, que tiene la Nations League y el Mundial de 2018 no ha ganado el europeo; mientras que Cristiano Ronaldo, con europeo y Nations League, no tiene una Copa del Mundo. Sí la tiene (esta última) Leo Messi, que también acumula la Copa América, sin embargo, la FIFA destruyó la Copa Confederaciones, el homólogo a la Liga de Naciones, para instalar el Mundial de Clubs y por tanto no podrá acceder a ese trofeo. Modric, que ha jugado dos finales, no ha ganado ninguno de estos trofeos y Rodri, auténtica estrella de la actual España, consiguió ayer su primer título a nivel de selecciones.

Igualdad, versatilidad y poca pegada

La final de la Nations League puede marcar a dos de las mejores selecciones del mundo. Una, España, tiene un bloque joven, que ya ha hecho cosas importantes (semifinales de la Eurocopa de 2020 y final de la Nations League ante Francia) y que con este título puede volver a intentar dominar el fútbol europeo. La otra, Croacia, una de las mejores selecciones en los últimos años, atraviesa un cambio generacional que luchará por llegar al europeo de 2024 pero cuya losa en años de ciertas piezas clave y pasos finales perdidos (dos Copas del Mundo, una en la final; la otra en semifinales, o la Nations de ayer) puede haberle costado el paso atrás definitivo. Sobre el partido, ambos tuvieron opciones de ganar y, por tanto, los dos lo merecieron. España, con el trofeo, logra ya cino títulos (tres Eurocopas, una Copa del Mundo y la Nations League) situándose como uno de los equipos más laureados.