Ojo: Al-Khelaifi ultima la sorpresa del mes con Pochettino y Zidane

La destitución de Ole Gunnar Solskjaer no solo ha afectado a la estructura del Manchester United, sino que otros clubes europeos también se han visto inmersos en la decisión tomada en Old Trafford el pasado fin de semana. Precisamente por la ausencia de un entrenador a fecha de hoy es por lo que Ed Woodward, vicepresidente de los Red Devils, ha sacado a la luz estos días la lista de posibles candidatos para relevar al técnico noruego: tras ser varios nombres los posibles reemplazantes de Solskjaer, parece que la bomba podría llegar desde París con Mauricio Pochettino como favorito en las quinielas.

A pesar de que el entrenador argentino está comprometido con el PSG hasta el año 2023, el United parece estar convencido a poner sobre la mesa una oferta salarial que convenza a Pochettino para dejar tirado a Nasser Al-Khelaifi y tomar las riendas de un equipo que actualmente tiene muchos problemas que subsanar sobre el terreno de juego.

Para más inri, aceptar la propuesta del conjunto inglés no solo repercutirá en el jeque catarí, sino que también implicaría dejar de lado la opción de ganar la Champions League dado que el PSG, a pesar de a haber manifestado algunas dudas en el primer tramo del curso, sigue siendo el gran favorito para alzarse con la orejona, eso sí, junto al Manchester City y Bayern Múnich. No obstante, si el United quiere sacar a Pochettino de París, deberá abonar una cifra compensatoria de 10 millones más el salario que recibiría el argentino por sus servicios en Old Trafford.

Al-Khelaifi activa su plan B

Aunque aparentemente esto podría suponer un contratiempo para el mandamás del PSG, el jeque catarí tiene entre manos una maniobra de alto calibre para contrarrestar la posible salida del argentino: incorporar a Zinedine Zidane como técnico del PSG. Según ha afirmado ESPN en las últimas horas, a pesar de que el técnico francés parecía apuntar al banquillo de selección gala tras el Mundial de Catar de 2022, esta tentativa exprés de Al-Khelaifi podría consumar un cambio de guion de primera magnitud, algo que supondría una de las noticias deportivas del año a nivel internacional.