Palo estratosférico de un ex del PSG a Mbappé por su fichaje al Real Madrid: hasta Leo Messi alucina

Con la salida de Kylian Mbappé del PSG ya confirmada y con la reciente noticia desde Marca, de que ya lo tendría todo acordado con el Real Madrid, el mundo del fútbol ha estallado con la que puede acabar siendo la operación más importante de todos los tiempos. En este sentido, pese a que su salida de París no ha sido la más agradable, parece que por parte del club no habrá ninguna reacción excesivamente elocuente. Sin embargo, Neymar sí que se ha posicionado con fuerza respecto de la decisión de Mbappé, y lo ha hecho a través de un like en su cuenta de Instagram.

El brasileño disparó con bala

Pese a que apenas hubo explicaciones, la salida de Neymar del PSG parecía esconder una intención más allá de lo meramente deportivo. El brasileño, con apenas 31 años abandonó el PSG siendo, poco menos que un apestado. Todo ello pese a ser, con Mbappé, el jugador más diferencial del club desde que llegó al Parque de los Príncipes en 2017.

Ahora, con el like de Neymar a una publicación que afirmaba, entre otras cosas lo siguiente: “cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés empezó a perturbar el ambiente’... El PSG comenzó a vender a jugadores que no coincidían con el pensamiento de Mbappé y trajo los jugadores franceses que quería“.

Con esto, parece evidente que Neymar culpa a Mbappé de obligar a Nasser Al-Khelaïfi a echarlo tanto a él mismo como a otros cracks como Leo Messi o Marco Verratti, los cuales acabaron lejos de París cuando todavía tenían mucho que ofrecer al conjunto parisino y eran, al menos Neymar y Verrati, auténticas leyendas del club.

Neymar aguardó al mejor momento

El palo de Neymar a Mbappé llega justamente en el momento en el cual el francés deja definitivamente el PSG. Y es que, pese a que los parisinos hicieron todo lo que estaba en su mano para mantener al galo en su equipo, la realidad es que de nada sirvió, pues, pese a obedecer a todas sus peticiones, desde echar a Neymar hasta fichar a amigos como Kolo Muani o Dembélé, la realidad es que Mbappé acabará en el Real Madrid un año después.