París confirma al socio de Leo Messi para la 22/23: dúo innegociable

Una de las razones más importantes que empujaron a Leo Messi al Paris Saint-Germain, además de que el Barça le mostró la puerta de salida por imposibilidad de afrontar su salario, fue su amistad con Neymar Júnior; un jugador brasileño que ya persiguió el encuentro entre ambos en el Barcelona una temporada y media antes, aunque no pudo darse. Pues bien, Goal anuncia que desde el PSG confirman que el 10 de la canarinha y del club galo no se moverá al final de temporada a ningún club, sino que cumplirá su contrato con su actual equipo, hasta 2025.

En pleno año de Mundial (en Qatar, de noviembre a diciembre de este año), las inseguridades en el proyecto del PSG y los traspiés de la temporada, amén de la poca regularidad del líder de Brasil, no impiden que el club francés confíe plenamente en su jugador y no vaya a aceptar oferta alguna por él en el próximo mercado de fichajes veraniego. Se había especulado con tal cosa, incluso con algo parejo con Leo Messi, pero ambos seguirán ligados a Paris en la 22/23.

En este sentido, no solo se reafirma a Neymar en el club galo, sino que se le otorga la llave y el liderato del proyecto, de puertas afuera compartido con Messi, pero en el fondo incluso por delantero del ex del Barcelona. Es más que probable que en ese proyecto no esté Mbappé, que posiblemente diga adiós al club en apenas tres meses, rumbo a Madrid, sin embargo al brasileño y al argentino les han prometido un proyecto igualmente ambicioso.

Jugadores como Ángel Di María, veremos si Sergio Ramos y Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi o Julian Draxler posiblemente dejen el club en junio junto al 10 de Les Bleus, pero el PSG ya prepara una oferta por varios referentes en ataque, entre los que se encuentran nombre notables como Richarlison, Harry Kane, Erling Haaland u Ousmane Dembélé, del Barça, con el que incluso tendrían ya en París un preacuerdo. Sea como fuere, el dúo Messi y Neymar es innegociable, seguirá en la 22/23 y liderará el proyecto por emerger.