Arde el PSG: otro fracaso de Al-Khelaifi con la estrella de Les Bleus

La eliminación del PSG en octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid ha sacado a la luz las debilidades del proyecto millonario del gigante de París, unas que carcomen a la entidad desde dentro y que han tenido (y tienen) una transcendencia crucial en algunos de sus fracasos. De estos, como es lógico, hay que mirar a su máximo gestor, Nasser Al-Khelaïfi, y si se habla de algunos relacionados con la planificación o Kylian Mbappé, ahora ha salido a la luz uno más que confirma la mala tendencia.

Y es que el medio de comunicación francés Le Parisien ha advertido de que el PSG trató de hacer un fichaje del más alto rango mediático, pero fracasó, y el resultado fue fallido porque el jugador en cuestión se negó a jugar en el líder de la Ligue 1. Y de ahí parten muchos de los defectos que afean las iniciativas del equipo capitalino: la liga francesa. Kylian Mbappé, amén de su sueño en blanco, dicen que argumenta a su entorno que la competición gala no da la talla como otras de Europa; otros tantos jugadores a los que se ha acercado el equipo francés han negado al PSG precisamente por ese motivo.

Y el jugador del que hablamos no fue menos. El citado mass media galo anuncia que N’Golo Kanté rechazó en enero fichar por el Paris Saint-Germain precisamente por no querer dejar una competición del máximo prestigio, como es la Premier League, por la de su país de procedencia. Como ven, este problema, que ya ha afectado a otros jugadores como el mismo Erling Haaland, que se ve tentado por lo económico del PSG pero no por la Ligue 1, sigue latente.

Así, es cierto que el PSG tiene el dinero y el proyecto más ambicioso, al menos uno de los más importantes de Europa, pero ciertos jugadores de clase mundial sienten la liga francesa como un paso atrás, lo que echa por tierra muchas de las iniciativas de los parisinos. Evidentemente con Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Leo Messi, Gianlugi Donnarumma o el mismo Neymar Júnior esto no fue un obstáculo, pero ciertas estrellas del balompié necesitan que la competitividad sea máxima en cada partido, no solo en la Champions League. Con todos los respetos a Francia, Kanté dijo, como otros, no, y Al-Khelaïfi con eso tiene un problema.