El United y CR7 hallan la fórmula millonaria para fichar a Harry Kane

El Manchester United pretende triunfar donde fracasaron la temporada pasada, durante la época estival de fichajes, sus vecinos incómodos, el Manchester City, para precisamente acortar la distancia futbolística y de resultados que ahora y desde hace varias temporadas les separa del equipo de Pep Guardiola. ¿Y cómo pretende hacerlo? Fácil, fichando al jugador que deseaban los skyblue, al mejor goleador de la Premier League: Harry Kane.

ESPN revela que la entidad de Old Trafford ha encontrado una fórmula para satisfacer las demandas del Tottenham, que exige una cantidad superior a los 100 millones de euros por su delantero. Netamente superior. Pues bien, según este medio de comunicación la oferta pasa por introducir una cifra cercana a eso 100 kilos pero además sumando en la transacción a Anthony Martial, delantero internacional con Francia ahora residente, en calidad de cedido, en el Sevilla.

El francés es uno de los jugadores que están descartados para el ataque red devil, junto a Cristiano Ronaldo en el Teatro de los sueños debe haber otra figura de corte superior, sin embargo Martial, pese a ser descartado por los diablos rojos, sigue teniendo cartel, como demuestra también el interés del Borussia de Dortmund en su figura (dicen en Inglaterra como sustituto de Erling Haaland si este se va y no consiguen hacerse con Timo Werner, el primer objetivo de los alemanes) y bien puede, amén de la enorme cantidad que ponga el United, cumplir con la expectativas de los spurs.

Vaya por delante que el equipo de Londres no quiere vender a Kane, sin embargo el delantero sí quiere salir de White Hart Lane, de modo que la oferta y la presión del jugador podrían, esta vez sí, hacer claudicar al Tottenham, que además de una suma importante de dinero -como decimos, cercana a esos 100 kilos- además obtendría un delantero de primer orden mundial. Kane, por ahora se desmarcar; ha dicho en la concentración de Inglaterra que “todavía estamos en una competencia por los cuatro primeros y ahí es donde está mi enfoque. No puedo controlar lo que sucederá en el futuro. Es un gran año para todos. No solo yo”.