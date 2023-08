París no volverá a ver a Messi pero tampoco a estos 4 cracks: Luis Enrique saca la escoba, gangas

El PSG es un maremágnum de actividad. Lo es, claro, por el caso Kylian Mbappé, que promete seguir sangrando al club francés y a la opinión pública gala con, no olvidemos, el gran crack nacional, pero también por los múltiples fichajes que están realizado, entre ellos con nombres como Gonçalo Ramos y Ousmane Dembélé en el avispero. Pero no solo eso, muchos clubs miran sus filas con hambre de pescar en río revuelto, ya que, sin ir más lejos, hasta 4 cracks han salido disparados fuera con la escoba de Luis Enrique. París no volverá a ver a Leo Messi, puede que tampoco a Mbappé, pero hay otros tantos que, como ellos, se van a ir.

Fuera del equipo

Más allá de Arnau Tenas, fichaje en clave culé del PSG, muchos jugadores todavía en nómina del campeón de la Ligue 1 no han viajado con el equipo y, teniendo en cuenta que algunos que sí lo han hecho, como Renato Sanches, tienen las horas contadas, imagínense en qué situación están estos defenestrados. Además de Kylian Mbappé, que también ha sido aparatado del equipo por su negativa a renovar, hay jugadores de talla mundial entre estos descartes.

Es verdad que el Paris Saint-Germain poco a poco va perfilando su plantilla, pero en ella, como decimos, van quedándose cada vez más nombres atrás, siendo estos cuatro, entre otros, muy llamativos, como son Georgino Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler y Leandro Paredes, jugadores hasta hace poco estaban primera línea del fútbol de élite. Hablamos de jugadores vigentes que, en común, poseen un valor según Transfermarkt de 36 millones de euros.

Oportunidad para otros grandes

Y es que, más allá de los nombres citados, además del 7 de Bondy, el PSG tiene overbooking allá dónde se mire y, por tanto, necesidad de hacer hueco; es decir, oportunidad para otros clubs. Como ejemplo, el lateral izquierdo, donde Lucas Hernández está haciendo de tal cosa, pero Lucho tiene también a Nuno Mendes, Juan Bernat o Layvin Kurzawa. También hay expectación con lo que pueda ocurrir con otrora vacas sagradas como Marco Verratti o Prensel Kimpempe, ambos con posibilidades de salir. Y el largo etcétera es importante; poco o nada se va a perecer el PSG 23/24 al que compartió vesturario con leo Messi la pasada campaña.