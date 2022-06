Plantón de Florentino por Tchouameni, PSG y Mbappé ganan la batalla

El mercado de fichajes vive otro culebrón con el Real Madrid y el PSG de nuevo implicados. Cuando todos pensábamos que la guerra entre ambos clubes había terminado con la renovación de Kylian Mbappé por los parisinos y el rechazo a la propuesta de Florentino Pérez, parece que esa batalla no solo no ha cerrado las heridas abiertas entre los dos equipos si no que ha abierto otras nuevas y ahora Al-Khelaifi y su nuevo equipo no solo quiere ganar la batalla al conjunto blanco, si no que quiere la victoria de la guerra total.

Para ello, el PSG quiere asestar un golpe final al Real Madrid quitándole el fichaje en el que llevan trabajando dos semanas y que, al igual que sucedió con el Mbappé, Florentino Pérez parecía que ya lo tenía atado y ahora parece que se está complicando de manera superlativa, hasta tal punto que se podría repetir lo sucedido hace 15 días y que Al-Khelaifi anuncie el fichaje de uno de los jugadores más necesarios en la plantilla de Ancelotti, Aurélian Tchouanéni.

El centrocampista del Mónaco, el recambio perfecto para Casemiro, quiere jugar en el Real Madrid y así se lo ha trasladado al presidente de su club, que es consciente de que saldrá este verano y no podrá retenerle el próximo año. La oferta de Florentino Pérez, tal y como informan Sport es de 60 millones de euros + 20 en variables, es decir, un total y máximo de 80 millones de euros. En cambio, la oferta que el PSG ha trasladado al Mónaco, según informa Sport, es de 100 millones de euros.

El deseo del jugador es el de jugar en el Real Madrid, pero el Mónaco se quiere vender al mejor postor, por lo que, en ese caso el club se decantaría por la oferta del PSG y no por la de Florentino Pérez quien ya ha dejado claro, según Marca, que no se moverá de esas cifras porque considera que 100 millones de euros es una cantidad desorbitada. No quiere entrar en el juego de Al-Khelaifi y vuelve a confiar en el sueño del jugador de vestir de blanco para intentar ganar esta batalla a los parisinos.

Florentino Pérez se ha plantado por Tchouaméni, ni un euro más de los 60 millones + 20 en variables, algo que no convence al conjunto monegasco quien tiene sobre la mesa una oferta de 100 millones de euros del PSG. Al-Kehlaifi se ha ganado al Mónaco, exequipo de Kylian Mbappé al que ya le desembolsó en 2017 180 millones de euros por su fichaje, con dinero y podría arrebatar de nuevo al Real Madrid otro de los jugadores que más interesan a los blancos. Veremos qué acaba sucediendo, de momento han ganado una batalla, pero no la guerra.