Pochettino dispara el mercado del Barça: millones por el galáctico que fulminó a Dembélé y Mbappé

Todo hace indicar que el Niza no podrá retener a Jean-Clair Todibo, ese jugador que llegó al FC Barcelona demasiado pronto, durante la campaña 2019/20, y no consiguió triunfar, pero que ahora es uno de los grandes centrales de la Ligue 1 y también de Europa, prueba de ello la tenemos en sus pretendientes o en jugadores de la liga francesa de la talla de Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé que lo han sufrido.

Un central joven, de envergadura, experiencia y que puede alegrar al FC Barcelona

De sobra es sabido que el Barça no apostó por el defensa francés, en parte porque tenía su demarcación del campo cubierta y en parte porque no tuvo paciencia con el jugador de 24 años, pero ahora es un hecho que más de un equipo grande de Europa lo ha elegido como su káiser de futuro y no son pocos ni menores los nombres que han declarado este estatus, incluso en este mercado de fichajes invernal en marcha. Y lo merece, suyo es parte del mérito de haber ganado al PSG de Dembélé y Mbappé (2-3) en la jornada quinta, en la que es la única derrota parisina en la liga francesa. Y que sea objeto de deseo de tantos dispara las posibilidades de mercado o al menos de ingresar dinero del Barcelona, que posee un 20% de los derechos de venta del jugador galo.

Red devils, blues, spurs…

Además de otros equipos, el Chelsea, el Manchester United y el Tottenham son tres de los equipos destinados a rifarse los favores del ex del FC Barcelona, al que su actual equipo fija un precio que iría de los 55 a los 70 millones de euros, es decir, cantidades ya habituales para los grandes clubes de la Premier League en este tipo de futbolistas, por lo que, haciendo números, el Barça solo puede salir ganando con este traspaso. Sobre ello, parece que son los blues quienes más cerca están de ficharlo; tanto mejor para Laporta, Xavi, Deco y compañía.

Contrato en vigor; más dinero

Pese a que Transfermarkt fija un precio por el central francés de unos 35 millones de euros, su club, el Niza, no quiere desprenderse de él por una cantidad que duplique este valor, y con contrato en vigor con el futbolista hasta 2027, los tres equipos ingleses deberán rascarse el bolsillo si quieren llevarse al jugador de Cayenne. Por alusiones, el Barça aplaude en la distancia la decisión de la escuadra de Baie des Anges y seguramente El Mosquito y el 7 de Bondy, las estrellas de Luis Enrique y el PSG, se alegran de perderlo de vista.