Pochettino se resiste: 'chantaje' a Al-Khelaïfi, no se irá del PSG

Parecía que todo estaba dispuesto para el cambio en el banquillo del París Saint Germain pero lo cierto es que la llegada del nuevo inquilino al Parque de los Príncipes se está dilatando más de lo esperado y la situación además se está enquistando sobremanera. No va a ser fácil para el PSG darle salida a Mauricio Pochettino y sus ayudantes así como así ya que tienen contrato durante una temporada más y eso pese a que el fichaje de Christophe Galtier procedente del Niza está ya cerrado entre las partes.

Le surgen nuevos problemas, sin embargo, a Nasser Al-Khelaïfi a la hora de llevar a cabo esa sustitución de capitán de barco porque según afirma L’Equipe desde Francia Mauricio Pochettino y su staff van a pedir hasta el último euro del contrato que tenían firmado e incluso los bonus que podrían haberse llevado de seguir una temporada más dirigiendo al equipo. Esto es lo que más llama la atención y la principal discusión ahora mismo entre las partes. Y es que el cuerpo técnico tenía cantidades acordadas en función de objetivos deportivos que se acercan a unos 2 millones de euros y que están reclamando al PSG porque, a tenor de la trayectoria del equipo en años anteriores, piensan que es justo que se les pague.

El París Saint Germain no ve por su parte lógica esta reclamación y se muestra inflexible por el momento a la hora de pagar esas cantidades por algo que no se ha producido. Eso sí, al club parisino no le va a quedar más remedio, si finalmente quieren echar del cargo a Pochettino y a sus ayudantes, que abonar cerca de 15 millones de euros por la temporada que todavía tienen firmada y que la entidad no les permitiría cumplir al realizarse la destitución.

Así las cosas, al París Saint Germain le urge desbloquear esta situación lo antes posible ya que no cuentan con su actual entrenador y tienen a Galtier en la recámara esperando para poder anunciarlo, así que no les quedará más remedio que llegar a un acuerdo económico para poder seguir avanzando. Los primeros entrenamientos de pretemporada están programados para el 4 de julio y el tiempo apremia.