Pochettino y Mbappé, los primeros en salir: el PSG ultima despedidas

Muchas cosas cambiarán de cara a la próxima temporada ya que el 30 de junio Kylian Mbappé quedará libre de todo vínculo con el PSG, y lo que ello conlleva: el club se expone a no seguir contando con el jugador, hecho muy probable a día de hoy y, además, el ariete ficharía por el Real Madrid, un rival directo en la lucha por la Champions League. Pero eso no es todo ya que, aunque Nasser Al-Khelaifi está haciendo todo lo posible para seguir contando con el francés la próxima temporada, lo que tiene claro el jeque catarí es que Mauricio Pochettino no seguirá al frente del equipo el próximo verano.

El argentino está dejando muchas dudas y, dado que la opción Zinedine Zidane sigue muy abierta, nada parece poder impedir la llegada del galo al Parque de los Príncipes, algo que incentivará a su vez la incorporación de Pochettino al Manchester United.

Eso sí, el entrenador sudamericano no es la única víctima que se cobrará el presidente del club por las sensaciones tan dispares que está sembrando el equipo en esta campaña. El PSG cuenta con una de las plantillas más amplias de Europa y eso permitirá al mandatario hacer una criba para poder recomponer a base de millones al equipo y evitar que la próxima campaña el club genere tantas dudas en la lucha por los objetivos.

En este sentido, además de la salida del delantero francés, por inciativa propia, y de Pochettino, por deseo del presidente, se darán otras despedidas en el club el próximo verano, algunas de renombre: Ángel Di María, Mauro Icardi, Denis Franchi, Colin Dagba, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Ander Herrera y Xavi Simons.

Todos ellos, bien por expiración de contrato o bien porque así lo estima la directiva del conjunto galo, dejarán el club al finalizar la temporada y buscarán mayor protagonismo lejos de París, donde hasta el momento solamente Di María y Mbappé han logrado dejar huella. El resto han pasado sin pena ni gloria por el Parque de los Príncipes, por lo que difícilmente podrán alterar la decisión de las altas esferas del PSG en los próximos meses.