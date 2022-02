Revolcón de Icardi y Di María al mercado, el PSG elige sus recambios

El Parque de los Príncipes será uno de los feudos donde más ajetreo se vivirá durante el próximo mercado de fichajes veraniego y, aunque Mbappé será el principal tema a abordar, hay otros dos jugadores que también acapararán mucho protagonismo en las oficinas del club: Ángel Di María y Mauro Icardi. La situación de los dos futbolistas no es la más confortable en el equipo ya que, con la presencia de Messi, Neymar y el propio ariete francés, esta temporada ninguno de ellos está brillando de la forma esperada.

Es más, ambos se vieron sumamente afectados por la llegada 'La Pulga' a París y, fruto del bajo rendimiento que están ofreciendo, la directiva francesa está valorando seriamente abrirles la puerta de salida el próximo verano, tal y como ha mencionado Le Parisien.

Quizá el caso de Icardi sea menos sorprendente dado que el futbolista ha estado cerca de salir en el último mercado veraniego al Newcastle, aunque finalmente las altas esferas del club frenaron la operación para no dejar desprotegida la delantera en el segundo tramo del curso. No obstante, el interés del PSG en fichar a Moise Kean deja entrever que Icardi no forma parte de la planificación deportiva del club para la próxima campaña, por lo que se prevé complicado que permanezca en París tras finalizar el presente curso.

El caso de Di María sí que está dando mucho que hablar ya que el futbolista argentino, hasta hace escasas semanas, parecía tener acordada su renovación con el club, pero la situación ha dado un giro de 180º exprés alejando al rosarino de esa supuesta renovación, la cual parecía estar más que encauzada.

Según este mismo medio francés, la directiva parisina ha decidido cambiar de opinión respecto a su firma y, salvo sorpresa mayúscula en los próximos meses, Di María no seguirá vinculado al PSG la próxima temporada, una decisión incentivada por el deseo del club de cerrar el fichaje del Lucas Paquetá, futbolista braseilño que ha estado cerca de incorporarse en enero y que se ha convertido en otra de las prioridades del equipo para el próximo verano.