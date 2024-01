Por fin, filtrado el capítulo final del culebrón Mbappé: solo falta el OK de PSG y Real Madrid

Kylian Mbappé ha salido a hablar tras la conquista de su primer título de la temporada, que también lo es para el Paris Saint-Germain y Luis Enrique, una Supercopa de Francia (ganada al Toulouse, 2-0) que le ha servido para ponerse frente a los micrófonos y dejar claro que su decisión, si está tomada, la va a ocultar, algo que está en conocimiento del PSG y el Real Madrid; algo que no gusta ni a unos ni a otros pero un tránsito por el que van a pasar los dos salvo que uno decida bajarse de él.

Ante los medios de comunicación, Mbappé habló claro, asegurando que no tiene tomada una decisión, es decir, que si la tiene en mente no la va a filtrar por el bien de su club, un PSG con el que tiene un acuerdo para no dañar a la entidad hasta que la 23/24 se acerque a su final. Habló de mayo como un precedente recurrente para esperar la respuesta y por tanto sentó las bases de lo que va a ser el capítulo final del culebrón, ya que, tras él, una vez la temporada se extinga, sea con Al-Khelaïfi, Florentino Pérez u otro responsable de un club de altura de Europa, firmará por más de dos temporadas y por tanto su futuro quedará más o menos sellado.

“Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, dijo tras el choque. Más de lo mismo, lo que mantiene más inquieto al mandatario catarí que al presidente del conjunto español; por otro lado, de los pocos valedores con los que cuenta el crack en el Real Madrid, donde el juego del 7 de Bondy cansa a muchas voces prominentes.

Así, no esperen que Mbappé vaya a decir públicamente en los próximos meses que se quiere ir al Real Madrid, pero tampoco que va a renovar con el PSG. No, Mbappé va a dejar correr el tiempo, tanto si tiene una decisión tomada como si no; es más, tiene un acuerdo verbal con los dos clubs al respecto: al PSG le asegura que en cuanto se decida, serán los primeros en saberlo, para que, de haberla, haya una salida honrosa para París; al Madrid le convoca para el futuro próximo como el club que más le gusta si se va de París, cosa que no asegura. O lo que es lo mismo, consigue mantener el relato equidistante. Eso sí, fuentes cercanas al jugador aseguran que una debacle en Champions League -ante la Real Sociedad- puede acelerar los plazos de su resolución, adelantando esa decisión proyectada para mayo, uno o dos meses antes.