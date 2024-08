Ahora sí, Lucho y Al-Khelaïfi vencen al Chelsea y sellan al sustituto de Mbappé: Asensio y Ramos, KO

Por un lado, supone perder al mejor recurso del equipo, además de obtener a cambio un sustituto de nivel en esa demarcación, pero, por otro, facilita la ruptura de un desacuerdo que tiene amplio recorrido y le puede costar caro al equipo, tanto a nivel deportivo como económico, de ahí que ahora sí el Nápoles se pliegue a negociar la salida de Victor Osimhen y, pese a ello, al Chelsea le surge un problema, uno que puede facilitar la operación con París.

El informador Fabrizio Romano dice del caso Osimhen con el Chelsea que “por lo que me han dicho, no creo que la situación se resuelva hoy, esta noche, el lunes o el martes. Llevará algún tiempo entender qué sucede entre el Nápoles y el Chelsea, porque a día de hoy, Osimhen y su agente no tienen intención de salir cedido”, aseguraba, confirmando que el préstamo y pago de la ficha del jugador era la fórmula manejada en estos momentos por los blues. Y eso al nueve no le gusta, básicamente porque está decidido a irse del Diego Armando Maradona.

Es más, comenta Romano que “el Chelsea sabe que el Nápoles volverá a por Romelu Lukaku (haría de parte del acuerdo) y sabe que las conversaciones continuarán. Pero en este momento, el problema no es el Nápoles. El problema es el jugador. El Nápoles está dispuesto a vender a Osimhen, pero el jugador no quiere irse cedido”. O lo que es lo mismo, el nigeriano se quiere marchar, el Chelsea no desea pagar lo que pide el Nápoles por él y el giro en favor del PSG gana fuerza.

Sabemos que el jugador eligió el Chelsea porque quiere jugar en la Premier League -LaLiga EA Sports también le gusta, sin embargo, de España no tiene ofertas- pero a la vez está descontento desde hace meses con el club napolitano y enemistado con su cúpula, de modo que quiere marcharse a perpetuidad, sin opción alguna de regresar y como toda vez que eso solo se lo ofrece en Chelsea en los dos destinos que ansía, la posibilidad del PSG no es tan mala; al fin y al cabo hablamos de un auténtico aspirante a todo. Para Lucho y Nasser Al-Khelaïfi el éxito en este asunto, el del recambio de Kylian Mbappé, gana fuerza.

Quiées han de salir

Se habla muchos de Kolo Muani y Gonçalo Ramos como posibles salidas si Osimhen se concreta para el PSG, pero las complicaciones de recuperar los 95M invertidos en el francés sitúa al luso, sí, como una de las posibles salidas, pero también a otros jugadores que no han funcionado, como Marco Asensio.