Pudo sustituir a Jordi Alba y Marcelo, prefirió estar con Neymar y Keylor Navas y jugará con Isco

Es una pena que uno de los jugadores que llegó a ser fijo en la Selección Española de Fútbol y que se postuló como hombre importante en el Paris Saint-Germain de figuras como Neymar Júnior, Kylian Mbappé o Leo Messi, que incluso pudo ser el recambio de Jordi Alba en el Barça o el de Marcelo en el Real Madrid, según en qué fuentes se consulte tal información, ahora trate de buscar la redención de una carrera marcada por las lesiones, al menos está podría llegar junto a Isco Alarcón; veremos si con carácter definitivo o con la fórmula usada por Keylor Navas.

Ni siquiera en su préstamo en Portugal ha podio brillar

Apenas seis partidos divididos entre Champions League, liga portuguesa, Allianz Cup y Taça de Portugal, ha disputado Juan Bernat esta campaña en la que el Paris Saint-Germain lo envió restado al Benfica, es decir, una enorme decepción para el club luso y para el jugador, que, sin embargo, tiene un pretendiente en Sevilla que puede quitarle un problema de encima al club francés desde este próximo verano.

Un contrato complicado

La decisión en este asunto la tiene que tomar el jugador, que se ve en la tesitura de intentar reconstruir su carrera desde un PSG que no le ve hueco y tratará de venderlo o cederlo o directamente prepararse durante el verano con vistas a jugar al lado de Isco y compañía en el Betis, que es el club que ha lado a su puerta según Mundo Deportivo.

Recordemos que el futbolista nacido hace 31años en Cullera tiene contrato hasta 2025 con el campeón francés, de modo que, si se empeña en seguir cobrando su sueldo hasta que su contrato expire como ya hicieron Keylor Navas o el propio Mbappé, la salida al Benito Villamarín solo podrá realizarse mediante una vía: otra cesión, algo que en estos momentos el PSG no quiere plantearse. La intención de los franceses es hacer caja con todo aquel jugador con el que no se cuenta y Bernat no es menos en este asunto.