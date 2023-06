Qatar da el sí a Arabia por el otro señalado 'top' junto a Messi: si lo venden, Mbappé se va del PSG

Salvo quizá Neymar Júnior, cuyo contrato y deseo del jugador lo sacan de la ecuación, en el actual Paris Saint-Germain no hay certezas. Incluso Leo Messi y más intensamente Kylian Mbappé han estado o están señalados para salir, con el argentino ya fuera y el francés siendo puesto en el mercado de fichajes por el cuadro galo. Pero lo que seguramente no se esperaba entro los hinchas franceses era la ruptura con el mediocentro organizador, ese que parecía intransferible y al que el club francés quiere vender a Arabia Saudí.

Al Hilal, de nuevo a la carga… esta vez con posible premio

Si durante mucho tiempo el nombre de Leo Messi y el de Arabia Saudí estuvo muy cerca de unirse, toda vez que en el tramo final de la temporada del Paris Saint-Germain, sobre todo una vez el Bayern de Múnich eliminó al equipo de Christophe Galtier de la Champions y la figura del argentino se vio seriamente dañada y señalada por la grada del Parque de los Príncipes (aunque el 10 de la Albiceleste finalmente dejó con la miel en los labios a los saudíes) ahora puede haber un crack que sí se encamine al Al Hilal, el equipo que estuvo a un paso de hacer la mayor locura de la historia del balompié por un jugador (el 30 del PSG), y que también quedó retratado en la pasada Liga de Campeones.

Y es que Marco Verratti cuenta no solo con el OK del PSG para aceptar la vía árabe, sino que, según informan fuentes cercanas al club francés, quieren quitárselo de encima. De ahí que el jugador se haya visto relacionado recientemente con el Atlético de Madrid, el Manchester United o el regreso a la Serie A. Con todo y como ya se sabe, si el PSG le empuja a salir al crack y Verratti cede, la decisión será del jugador, ya que los clubs europeos no pueden competir con las ganancias que prometen los salarios saudíes.

Consecuencias

Eso sí, habría que sopesar las consecuencias en la actual plantilla por la salida de su motor de juego. Las primeras tocarían de cerca a Kylian Mbappé, que sin Marco Verratti perdería otro apoyo más en la plantilla, uno al que podría unirse un Achraf Hakimi con ganas de fichar por el City. Yéndose ambos, Mbappé lo vería más claro. Pero hay más lecturas, ya que la limpia francesa, ya profunda, si se lleva al menudo medio italiano obligaría a un fichaje de altura en la medular.