Qatar pone coto al sueño del PSG y Al-Khelaïfi, cumbre con un ultimátum a Messi y Neymar

El tridente mágico, de oro, legendario, histórico y monumental, el trío que forman Kylian Mbappé, el que puede ser el mejor jugador del planeta, con Leo Messi, el que lo fue, y Neymar Júnior, el jugador que debería haberlo sido, se está deshilachando y eso para Qatar, que es quien paga a los cracks del PSG, tiene un límite. Quizá Nasser Al-Khelaïfi tenía otra idea con la KMN, pero la posible eliminación ante el Bayern de Múnich hace que todo esté ya en el aire.

Es más, se afirma internamente que Qatar Investment Authority, el fondo de inversión qatarí tras el cual está el emir y dueño del PSG, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, presidente de QIA, está inquieto con otro posible desliz del proyecto en la máxima competición continental, incluso con el propio Al-Khelaïfi, lo que lleva a formular un nuevo escenario para el club, donde Leo Messi y Neymar Júnior tal vez no tengan cabida.

El argentino también duda

Más allá de que Leo Messi esté dudando sobre su continuidad en el equipo, lo cierto es que el PSG también tiene sus dudas, ya que la edad del sudamericano sumado el hecho de que en las grandes citas él y Neymar están fallando o al menos no decisivos, indican que quizá el camino no sea firmas astronómicas y más bien construir un equipo desde el mercado de fichajes lleno de estrellas, sí, pero más compensado. Con Neymar hay todavía menos dudas, el PSG luchará su marcha en verano, aunque no será sencilla.

El Bayern, un punto de inflexión

No es que se perdiera con el conjunto germano, es que no se le hizo ningún gol pese a la KMN y después de los precedentes, de lo vivido en el Santiago Bernabéu la temporada pasada, el hartazgo asoma. Por eso puede haber consecuencias, se señala desde dentro, tras el partido del Allianz Arena el próximo 8 de marzo de 2023: si el Paris Saint-Germain no es capaz de remontar y pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones, el PSG como institución repartirá culpas, empezando por Messi y Neymar. Recordemos que si los galos se enfrentan al Bayern es porque no fueron capaces de superar al Benfica en la fase de grupos.