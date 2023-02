Qatar reniega del “malcriado” Mbappé y Al-Khelaïfi se harta: Neymar gana y aparece Vinicius

La disputa entre Kylian Mbappé y Neymar Júnior (que transciende al tercer actor en discordia, Leo Messi) si bien no encierra incompatibilidades radicales, sí dificulta mucho la coexistencia a largo plazo de las dos estrellas bajo la misma bandera; y sí, es cierto que el PSG está haciendo movimientos para tratar de quitarse de encima a su 10 para ganar otro, al actual 7, pero estos son infructuosos: Neymar no aceptará rebaja alguna de su sueldo y contrato y eso empuja a Mbappé a su fecha límite, 2024, que como nuevo ultimátum ya cansa a Qatar y Nasser Al-Khelaïfi.

Como gestor, este último, es exigido por el capital catarí y, por tanto, su rostro es quien debe soportar la responsabilidad de los resultados, tanto los deportivos como los derivados de su gestión, siendo el caso Mbappé un asunto que destroza al mandamás de París. ¿Por qué?, la derrota ante el Bayern y la amenaza de caer de nuevo en octavos de final de la Champions League, unido a los escándalos del brasileño hacen estallar al de Bondy, que quiere más profesionalidad, más seriedad, y eso implica fichar jugadores ambiciosos y centrados, y para él Neymar no es ni será una cosa ni la otra. El Paris Saint-German no lo niega, pero está atrapado porque Neymar tiene contrato y no se quiere ir (salvo que el Chelsea o cualquier otro equipo firme lo mismo que está por escrito en París hasta prácticamente 2027)

Llegado este punto, Qatar no empieza a cansarse de Neymar, que también, sino de Mbappé, el cual visto el panorama ha vuelto a lanzar un órdago más al club de cara a 2024, cuando puede, sin común acuerdo, poner fin a su contrato con el club capitalino. Y esta vez en suelo catarí ya están saciados con su jugador, de modo que han tomado una resolución, como afirman en Francia: si se quiere ir en 2024 lo mejor es venderlo antes, el próximo verano.

¿Quién quiere y puede?

Quien paga en el PSG, Qatar Investment Authority (QIA), el fondo soberano de inversión catarí, no necesita el dinero pero estratégicamente sí ve que vender a Mbappé, si se va a ir gratis solo una temporada después, más cuando ha amenazado con hacerlo desde hace más de dos temporadas, quizá no sea una maniobra del todo insatisfactoria. Así, no se descarta que el PSG, si cede, ponga como condición el dinero y algún intercambio. Y sobre este último punto hay quien especula en suelo francés con una petición expresa al Real Madrid, posible comprador, por Vinicius Júnior o al Manchester City, otro nombre probable, con Erling Haaland. Visto así, no parece para nada una decisión negativa para los intereses del PSG.