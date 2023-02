Xavi cede en su reunión con Laporta, finiquitan a 3 ídolos: con Busquets, 2 ventas dolorosísimas

Ya se lo dijo Xavi Hernández a Joan Laporta -lo cual, en cierta forma, va contra el discurso del proyecto en construcción-: aún no les da para luchar por todo. Ese todo se refiere a Europa, donde quizá es algo pretencioso llegar a tales extremos por parte del Barça, que aún debe alcanzar el algo para llegar a lo absoluto; por ahora: dos de dos en fracasos europeos.

Eso no quita mérito a la presente temporada de Xavi y el Barça, pero si deja entrever que hacen falta refuerzos y que habrá salidas, posiblemente 3 dolorosísimas.

Y, como decimos, estas no implican que el propio entrenador las desee -sino más bien todo lo contrario al menos en algunos de sus nombres- pero son necesarias. Una, la de Sergio Busquets, parece sujeta a los deseos del capitán de relajar su vida, posiblemente con la mirada puesta en Estados Unidos, y esta se escapa a lo que pueda controlar el club. Otra, la de Franck Kessié es necesaria si se quiere conservar a Frenkie de Jong y, además, como sucede, no se le puede garantizar la titularidad al costamarfileño; eso sí, no gusta tener que reconocer solo una temporada después de hacerse con sus servicios que el Barça quizá erró con su fichaje. En cualquier caso, el mediocampista es de los que más cartel tienen de los no intocables y representa por tanto un gran recurso de cara al mercado de fichajes.

El gran dolor

Lo más problemático es el asunto Ansu Fati, tercer jugador señalado. Él y su situación quizá sea de lo más delicado en estos momentos tanto para el mandamás, como para el míster y la propia institución. No en vano Fati fue hace no tanto tiempo la bandera de La Masia, de ahí que fuera heredero del 10 de Leo Messi, sin embargo sus fragilidad física y su escaso rendimiento, que además concuerda a la perfección con la falta de minutos que se le otorgan, hacen que, por edad, proyección y talento, pero también por problemas, sea la mejor carta del Barça para hacer caja.

Xavi quiere refuerzos de cara a la 23/24, de esos que verdaderamente lleguen al Camp Nou para cambiar el ritmo y aportar nuevas soluciones, no obstante con el déficit económico solo hay una salida: vender, en ciertos casos a un alto precio. De estos tres cracks que pueden salir, solo dos dejarán dinero en las arcas, pero lo cierto es que la salida de Busquets, salarialmente, también aliviará al club. Toca apretarse el cinturón y ya se sabe, dicen algunos: para hacer una tortilla hace falta romper algunos huevos.