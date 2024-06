Quiere jugar la Champions 24/25 y Al-Khelaïfi ya desempolva 80M con dirección al Diego Maradona

Khvicha Kvaratskhelia, una de las revelaciones del fútbol europeo en los últimos años, ha puesto en alerta el Diego Maradona de Nápoles tras manifestar su deseo de abandonar el club y poder disputar la próxima edición de la Champions League. Ante esta situación, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha intensificado sus esfuerzos para fichar al joven jugador como posible sustituto de Kylian Mbappé, quien deja un vacío muy complicado de llenar tras su ya conocida salida del Parque de los Príncipes.

Hay que decir aquí que Kvaratskhelia, de 23 años, ha sido una de las figuras más destacadas de la Serie A desde su llegada al Nápoles. Su velocidad, habilidad en el regate y capacidad para marcar goles le han ganado el apodo de "Kvaradona" entre los aficionados napolitanos, al mismo tiempo que han multiplicado de manera exponencial su valor de mercado hasta los 80 millones. Sin embargo, el jugador siente que es el momento adecuado para dar un paso adelante en su carrera y buscar nuevos desafíos en un club de mayor envergadura.

El PSG, siempre alerta a las oportunidades de mercado, ha identificado a Kvaratskhelia como el reemplazo ideal para Mbappé aprovechando las últimas declaraciones del padre del jugador, dejando claro que sus prioridades deportivas miran lejos del Maradona.

