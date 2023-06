Rajada final de Leo Messi, que se la juega a CR7 y al Barça por esta cifra de locos en la MLS

Ya lo dijo en su último tramo final de su época en el FC Barcelona, Leo Messi quería jugar en Estados Unidos, vivir en el país de la barras y estrellas, y ahora David Beckham y el Inter de Miami lo han hecho posible. Allí, en la MLS, se verá las caras con el amigo íntimo de Eden Hazard, el otro Neymar frustrado, los dos fracasos de Italia o un enemigo ocasional del Real Madrid, todos ellos estrellas en EEUU, el destino con el que el argentino se sale con la suya económicamente y se la juega a CR7 simbólicamente. Sin embargo también ha hablado.

Malestar en Barcelona

Hemos venido contando en Don Balón que lo del astro argentino y su regreso a Barcelona eran fuegos de artificio irrealizables por muchos motivos y que su destino, ya fuera Arabia o EEUU, como finalmente ha sido, no iba a ser el Camp Nou. Entre los motivos de su negativa culé está la más recurrente, la económica, incompatible desde este Barça con las descomunales ofertas llegadas de Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero hay más, entre ellos el malestar del crack, todavía latente, con la figura de Joan Laporta, pero también la asusencia total de una propuesta en firme del club azulgrana por él, ni siquiera la promesa de poder llegar a tal cosa. Solo promesas, nada consistente, palpable, posible, y así era imposible. En el fondo, lo de Messi y el Barça fue una especie de mascarada en la que la mayoría de hinchas en la ciudad condal intuían el desenlace desfavorable, pero pocos querían despertar con esa realidad. El juego, no obstante, Messi lo ha finiquitado por la vía rápida; de hecho, de forma más rauda de lo que seguramente a la junta directiva culé le hubiera gustado. Y lo hace rajando en una entrevista conjunta de Mundo Deportivo y Sport, dejando entrever que el Barça no hizo lo suficiente, o al menos no lo hizo lo suficientemente rápido y certero, para ficharlo. Durísimo despertar blaugrana. Ahora el Barça no solo tendrá que afrontar ese despertar sin el comodín mediático del 10, en un contexto que exige fichajes en medio de su situación económica y el caso Negreira, sino con la sombra de que Messi, otra vez, puso todo para estar, pero el club no dio el do de pecho. Complejo golpe en el Camp Nou. En verdad los hay entre los hinchas blaugranas que están molestos con el crack ya ex del PSG, pero, ¿tienen motivos? Messi, pese a su edad, cuesta mucho dinero, dinero que el Barça no puede siquiera acercarse a igualar; además, no fue él quien se fue del club…

Rivales importantes

Mirando al futuro del rosarino podemos fijarnos en los nuevos rivales que tendrá enfrente en la Major League Soccer, donde hay piezas de altura. Está el amigo íntimo de Eden Hazard, Christian Benteke (DC United); pero también el extremo que prometía ser como Neymar y que finalmente se quedo en mucho menos de lo que pintaba, como es Douglas Costa (Los Ángeles Galaxy); las dos grandes perlas italianas venidas a menos, Federico Bernardeschi y Lorenzo Insigne (Toronto FC) o un viejo enemigo en la refriega con el Madrid, Chicharito Hernández (Los Ángeles Galaxy), que son algunas estrellas de las mejor pagadas de la liga norteamericana. Ahora Messi será el mejor pagado de todos ellos, de lejos, y la nueva estrella de un país que ya lo espera con los brazos abiertos.

Arabia, KO y ofertón americano

Sacaba pecho Arabia Saudí, como lo ha hecho Cristiano Ronaldo, de su liga, sin embargo, Messi ha conseguido una oferta que no llega a ser tan lucrativa como la saudí pero igualmente descomunal y muy jugosa en tierras americanas: cobrará cerca de 50 kilos por temporada, se adjudica los derechos de emisión, así como una comisión por la suscripción al MLS Pass. Por todo ello, el sudamericano se ha salido con la suya, porque quería vivir en EEUU, y lo hace dando además plantón al luso, también ahora a Karim Benzema y sobre todo a un capital que ya sabe que no puede conseguir todo.