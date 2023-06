Beckham, Adidas y Apple despedazan a Laporta y el Barça con Messi: engaño imperdonable y KO decisivo

Leo Messi no jugará más en el FC Barcelona o al menos no lo hará durante las dos próximas temporadas, lo que casi equivale al fin de su carrera. La confirmación, que de puertas adentro estaba casi certificada y hace tiempo en el PSG y el Barça, ahora toma la vía de la confirmación de la mano del Inter de Miami, David Beckham e incluso Adidas y Apple, cada uno de ellos agentes importantes en la operación por el argentino, que se ha decantado por la vía que ya había esbozado hace semanas.

Grandes acuerdos… y ni con esas

En Florida sabían que su propuesta a Messi una vez este abandonara el Paris Saint-Germain, con acuerdos comerciales con Adidas, firma del argentino, e incluso con Apple, era especialmente lucrativa y muy interesante para el jugador, por el dinero y por el destino, sin embargo ni con esas han podido en Estados Unidos acercarse al acuerdo comercial que ya tiene casi firmado Messi con el Al-Hilal.

Es más, desde fuentes americanas se aseguran que el jugador ya había tomado su decisión en aquel viaje que hizo a Arabia Saudí, ese que le enfrentó con Christophe Galtier y el PSG, por el que incluso estuvo a un paso de ser multado en París. Y no solo eso, además se pone en tela de juicio que tal información no estuviera ya en manos del propio equipo francés, que no lo niega, ni el mismo Barça, de modo que Joan Laporta podría saber ya desde hace tiempo que el fichaje del argentino era imposible.

Como Benzema o CR7 antes que ellos, Messi firmará por la liga saudí y se convertirá en el jugador mejor pagado del planeta -las cifras definitivas están aún por confirmarse-, dejando de lado la operación del Barça, que parece ser que nunca tuvo mucha fuerza, y la vía americana, la cual, aunque tentadora, no alcanzó ni de lejos a la propuesta saudí. Así las cosas, el Barça ve como se confirma quizá antes de tiempo de lo que les hubiera gustado, la negativa de Messi. Aunque quizá nunca fue una opción real, lo cual a más de un aficionado culé no le va a sentar bien.