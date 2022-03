Rebelión en el PSG: los ultras piden la dimisión de Al-Khelaifi

El Collectif Ultra Paris, el grupo de aficionados más radicales del conjunto galo, se ha pronunciado tras la eliminación del Paris Saint Germain en la Champions League ante el Real Madrid y tras los incidentes que su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, ocasionó una vez se dio por finalizado el encuentro.

Los ultras del PSG han publicado un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que han pedido "a todos los amantes del club presentes que nos unamos en nuestras acciones sin violencia", y han solicitado que se lleve a cabo "un proyecto deportivo real".

Con esta finalidad, los radicales del conjunto parisino han convocado manifestaciones "sin violencia" que se llevarán a cabo ante el Bordeaux este domingo. No pondrán fin a estas protestas hasta que no consigan lo que demandan, y así lo han asegurado: "Seguiremos movilizados hasta que se pongan en marcha cambios reales. Lo hacemos por el bien del club, no de una marca, no de un producto de marketing, de nuestro club".

Asimismo, los integrantes del Collectif Ultra Paris han señalado que "no tenemos poca memoria. Sabemos lo que le debe nuestro regreso al presidente Nasser Al-Khelaïfi, no hay nada personal contra él, pero está claro que no es el hombre adecuado para este puesto".

Además, han denunciado que "la situación del club ahora requiere una completa reorganización a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente". "Nuestro PSG merece gente que lo sirva y no gente que lo utilice".

Hay que recordar que no es la primera vez que el grupo Collectif Ultra Paris decide alzar la voz frente a la gestión de su actual presidente Al-Khelaïfi. El pasado mes de febrero este grupo de aficionados aseguró que "durante demasiado tiempo el club llevaba ofreciendo una versión que ya no apoyamos".

En este mismo comunicado, los ultras mostraban su "hartazgo" y su oposición a la filosofía del equipo, afirmando que el PSG "apila las estrellas como niños mimados" y que su preocupación estaba centrada en "la venta de camisetas".