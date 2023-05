Rechaza ser suplente de Rodrygo y Al-Khelaïfi ultima la bomba: de Madrid a socio de lujo para Mbappé

No ha terminado la temporada, pero es cuestión de tiempo que se anuncie la desvinculación oficial de Marco Asensio con el Real Madrid. El jugador mallorquín acaba contrato con la entidad y, aunque tiene una oferta sobre la mesa para seguir en el Bernabéu, ha rechazado la misma con el firme propósito de llegar a un proyecto en el que pueda disfrutar de mucho mayor protagonismo que en las filas blancas.

Esta temporada el balear ha vivido a la sombra de Rodrygo Goes, el hombre que más minutos ha disputado como extremo derecho bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero las cifras del internacional español no han sido nada despreciables y, a pesar de no haber gozado de un rol privilegiado, Asensio ha registrado 12 goles y 7 asistencias en sus participaciones.

Y ojo, porque a pesar de que el Aston Villa parecía tener todo el terreno ganado para hacerse con los servicios del futbolista, el PSG ha irrumpido escena para poner patas arriba este culebrón. Según la información que controlamos en Don Balón, la estrecha relación que guardan Jorge Mendes, agente de Asensio, y Luis Campos, director deportivo del club francés, ha precipitado un acercamiento entre ambos con el futbolista de 27 años como protagonista.

Nasser Al-Khelaïfi ya se ha hecho a la idea de que Leo Messi no seguirá perteneciendo a la disciplina la próxima temporada y que Kylian Mbappé necesitará contar con aliados de primer nivel para poder componer una línea ofensiva que en los momentos clave de la campaña puedan ser diferenciales.

Es más, esta urgencia por encontrar una pieza que subsane la salida de Messi y acompañe a Mbappé en la temporada venidera cobra especial importancia atendiendo a que Neymar JR, la otra estrella del equipo, también podría dejar el club para poner rumbo al Manchester United, aunque las duras exigencias de Al-Khelaïfi para traspasar al futbolista podrían echar por tierra el interés de los red devils en el crack brasileño de 31 años.

En definitiva, Asensio se irá del Real Madrid tras rechazar la última oferta renovación propuesta por Florentino, la cual implicaba una suculenta reducción salarial, y es Al-Khelaïfi el que ahora tiene todo de cara para cerrar un traspaso que sin duda se catalogará como uno de los bombazos de la ventana de transferencias.