Rulli rechaza al Betis y Villarreal y se une al Olympique de Marsella de Roberto De Zerbi

Gerónimo Rulli se suma al proyecto del italiano Roberto De Zerbi y será el arquero del Olympique de Marsella esta temporada. El futbolista de 32 años surgido del club argentino Estudiantes de La Plata ya pasó los estudios médicos y en los próximos días firmará contrato por tres años.

Rulli llega al club francés después de un paso por el Ajax de Países Bajos, donde fichó en enero de 2023. A pesar de que tuvo ofertas del Betis y del Villarreal para regresar a España, el guardameta fue seducido por la oferta del OM y su respuesta fue un contundente “sí”.

Este será su segunda incursión por la Ligue 1, ya que en la temporada 2019-2020 fue el arquero del Montpellier.

