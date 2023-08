Ruptura de Al-Khelaïfi y Neymar y millonada desesperada, la bomba del año: más de 100 kilos y adiós

Costaba imaginar en el mercado de transferencias veraniego de 2017 que la aventura de Neymar JR como jugador del PSG fuera a terminar de una forma tan escabrosa. El atacante aterrizó en el Parque de los Príncipes bajo la tutela de un Nasser Al-Khelaïfi que siempre ha considerado al ‘10’ el alma mater del proyecto, pero las numerosas decepciones deportivas sufridas por el equipo, especialmente en la Champions League, han provocado que el peso del brasileño en el mismo haya caído en picado.

Es más, tras la expiración de contrato de Leo Messi y la posible salida de Kylian Mbappé del equipo, una salida propulsada por el propio Al-Khelaïfi, todas las miradas apuntan a Neymar como otras de las fugas galácticas que se podría producir en el conjunto capitalino este verano. Y es que tanto el Chelsea como el Al-Hilal han irrumpido en escena con fuerza esta misma semana para abrir negociaciones con el PSG y tratar de cerrar un acuerdo que el jeque catarí aceptaría por la vía rápida… pero al que Neymar está poniendo algunas pegas ya que el jugador de Mogi das Cruzes tiene un salario de 40 millones netos por campaña y solamente accediendo a una rebaja salarial facilitará su llegada a alguno de los dos destinos mencionados.

No obstante, en vistas a que el ‘10’ no parece estar por la labor de acceder a tal medida, Al-Kheläifi no ha tenido otro remedio que destapar su última baza para liberar del jugador de una vez por todas, algo que permitiría al PSG oxigenar masa salarial de forma sustancial y permitir la llegada de alguno de los cracks de talla mundial que se encuentra en la agenda de Luis Enrique, tales como Randal Kolo Muani o Victor Osimhen: acordar su rescisión de contrato.

Informa UOL Sport Brasil, diario referencial en el país, que el club y el jugador se reunirán a lo largo de esta semana con la intención de que el futbolista acepte una importante millonada compensatoria para desvincularse del equipo definitivamente, algo que agradaría a todas las partes involucradas.

Eso sí, la propuesta de Nasser Al-Khelaïfi en este apartado, si quiere tener opciones de convencer al crack brasileño, deberá superar los 100 millones de euros a razón de los años de contrato que todavía le restan al exfutbolista de FC Barcelona y Santos.