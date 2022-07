Saldrá del PSG, Al-Khelaïfi no le quiere: Mourinho lo pide junto a CR7

José Mourinho no se quiere mover de La Roma, se siente muy a gusto en el Olímpico de Roma y juntos, el entrenador portugués y el conjunto italiano, están construyendo poco a poco un proyecto deportivo que les permite soñar a lo más grande. El año pasado ya consiguió ganar su primer título como técnico de la squadra mágica, la primera edición de la historia de la UEFA Conference League, y además consiguió clasificar a su equipo para la Europa League. Este curso sus principales objetivos son ganar la UEFA Europa League y clasificarse para la Champions League, algo que sería mucho más sencillo si contase en su plantilla tanto con Cristiano Ronaldo, como con Wijnaldum.

El astro portugués lleva semanas sonando como posible refuerzo del conjunto italiano para la próxima italiana. Cristiano Ronaldo no quiere seguir en el Manchester United y son varios los equipos que andan detrás del portugués como el Nápoles, el Sporting de Lisboa, el Chelsea o La Roma. Volver a ver juntos a José Mourinho y a CR7 sería muy atractivo, pero de momento no parece que vaya a producirse, ya que, el principal motivo por el que el luso no quiere seguir en Old Trafford es que quiere jugar la Champions League, y eso, la Roma no lo cumple.

Por otro lado, y tal y como publica el periodista Nicolo Schira, Wijnaldum, al igual que pasó con Mauricio Pochettino, no entra en los planes de Chritophe Galtier y AL-Khelaïfi estaría buscándole una salida. Según apunta este periodista, el PSG habría ofrecido al centrocampista neerlandés tanto al AC. Milan como a la Roma, y estarían dispuesto a aceptar una cesión con opción a compra y pagar el 50% del salario del jugador que, recordemos, es de 9 millones de euros netos al año.

Georginio Wijnaldum llegó al PSG en el verano de 2021 procedente del Liverpool. Desde su llega al equipo francés, el centrocampista neerlandés no ha tenido el papel protagonista que se esperaba de él tras varias campañas a un alto nivel en el conjunto de Jürgen Klopp. Siendo suplente habitual, el mediocentro ha disputado un total de 31 encuentros con los parisinos, casi todos de saliendo desde el banquillo y jugando los minutos finales, y solo ha podido anotar un gol.

Stefano Pioli y Mourinho se disputan así un fichaje que a cualquiera de los dos equipos le supondría un refuerzo de lujo para el centro del campo. La Roma necesita un nuevo jugador que supla la salida de Mkhitaryan al Inter de Milán, y el AC. Milan para cubrir el hueco que Kessié ha dejado en el equipo con su marcha al Barça. Ambos le necesitan, los dos le quieren, pero solo uno se lo podrá llevar.