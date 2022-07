Keylor Navas sin sitio en el PSG: saldrá, nuevo destino junto a CR7

Keylor Navas podría estar viviendo sus últimos días como jugador del PSG. El nuevo entrenador del conjunto parisino, Christophe Galtier, ya le ha trasladado la decisión de que será Gianluigi Donnarumma quien asumirá el puesto de portero titular del equipo y que, por lo tanto, el costarricense pasará a ser suplente, así lo afirma el diario Corriere dello Sport, quien también asegura que el Nápoles podría ser el nuevo destino del tico.

Tal y como recoge el diario italiano, el Nápoles estaría buscando un nuevo portero tras la salida de David Ospina el pasado 30 de junio tras terminársele el contrato. Desde el Corriere dello Sport aseguran que De Laurentiis tiene apuntado el nombre de Keylor Navas en su agenda y podría lanzarse en este mercado de fichajes a por él. Hay que recordar que el costarricense termina contrato con el PSG en 2024.

El Nápoles apunta muy alto en este mercado de fichajes, ya que, tal y como hemos informado en más de una ocasión en Don Balón, otro de los objetivos que maneja el conjunto italiano para este verano, es la incorporación de Cristiano Ronaldo. El astro portugués ya ha trasladado a los directivos de Los Diablos Rojos su intención de no continuar el año que viene en Old Trafford y les ha pedido que si llega una buena oferta, la acepten.

Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando la Champions League, algo que no puede hacer con el Manchester United, pero sí con el Nápoles, donde podría encontrarse con un viejo conocido como es Keylor Navas. El portero del PSG de 35 años no quiere pasar otra temporada en el banquillo, a pesar de que este año Pochettino ha optado por la rotación, y teniendo en cuenta las intenciones de Galtier, lo más seguro es que busque una salida, pero el conjunto italiano no es el único interesado en el guardameta.

El Sevilla y el Newcastle son otros de los candidatos que más fuerte suenan como posibles destinos de Keylor Navas. Su actual valor de mercado es de 8 millones de euros, por lo que el coste de su operación no sería un impedimento para su fichaje. Veremos si el tico acaba compartiendo de nuevo vestuario con Cristiano Ronaldo, o si por el contrato acaba en La Liga o la Premier League.