Se fue Mbappé, pero Luis Enrique descubre el crack que lo hace olvidar y no es ni Dembélé ni Asensio

Cuando a lo largo del mercado de verano, el PSG era incapaz de hacer un solo gran movimiento para encontrar el relevo de Kylian Mbappé, no fueron pocas las dudas que se comenzaron a crear alrededor del conjunto de Luis Enrique. Sin embargo, lejos de dar por perdida la temporada, el técnico asturiano ha hecho que su plantilla dé un paso adelante. En especial un Bradley Barcola que, sin Mbappé en el equipo, ha tomado las riendas del PSG siendo la nueva estrella.

Y es que, pese a que Ousmane Dembélé ha mejorado su producción ofensiva, respecta a la del año pasado, la gran noticia en el Parque de los Príncipes son los 6 goles en 6 partidos de liga que ha sumado un Barcola que ha alcanzado un nivel que ya da miedo a media Europa. Y es que, si ya era un jugador peligroso a la hora de generar peligro, ahora que es capaz de ver portería una vez genera sus propias acciones, se ha convertido en toda una amenaza para sus rivales.

Barcola, el único que hace olvidar a Mbappé

Si bien es cierto que Barcola no es el único crack del PSG que está viviendo una muy buena temporada, la realidad es que sí que es el único que, en cierto momento, hace olvidar a Mbappé. El ex del Lyon cuenta con esa arrancada y desborde que solo tenía el de Bondy, unas capacidades físicas que, sumadas a su pegada, lo convierten en uno de los mejores del mundo. Por su parte, Barcola todavía no está a ese nivel, pero sí que paso a paso se va acercando al nivel de ser considerado el mejor jugador del PSG.

Sin embargo, la realidad de Barcola contrasta con la de Marco Asensio. El español comenzó la temporada teniendo minutos, pero sigue sin encontrar esos goles que justifiquen su presencia en el once de un Luis Enrique que si no ve mejoras en el balear, buscará cambios para la posición de nueve, donde Kolo Muani también pide minutos.

Así pues, en París ya tienen definido al heredero de Mbappé, un Bradley Barcola que ha pasado por delante de Asensio y Dembélé para ser la nueva gran estrella de un PSG que en verano se quedó sin su gran estrella.