El PSG no engríe a Luis Enrique: el técnico pidió de vuelta a su goleador; no basta con Dembélé

El presidente del Paris Saint-Germain sabe lo que es pasar un trago amargo con su querido equipo, no sabe lo que es levantar la Champions League y todos los años lo sigue intentando. Luis Enrique actualmente dirige a un cuadro parisino que no pierde de vista el torneo más importante en Europa, pero es complicado cuando ya no hay referentes arriba como Lionel Messi, Neymar y nada más que Kylian Mbappé. Este último fue el que se terminó yendo a Real Madrid tras años de dedicación en París, cosa que a Luis Enrique le pone triste.

El entrenador español dio una entrevista en donde habló sobre lo que significó Mbappé no solo como futbolista, sino su influencia como persona dentro del vestuario y el valor que brindaba a sus compañeros antes, durante y después de cada partido. El excoach del Barcelona se basó en la forma en la que se fue al Real Madrid, ya que el estratega comentó que esperaba que no sucediera, pues perdió a uno de los mejores delanteros del mundo. Ahora, el presente es otro para el PSG y Luis Enrique ya lidia con todo tipo de aspecto para sobreponerse.

Nadie como Mbappé

Paris Saint-Germain era consciente que Kylian Mbappé iba a perseguir su sueño de jugar en el Real Madrid en cualquier momento, pero la noticia no que cayó nada bien para Luis Enrique. Sin embargo, el técnico, cuando fue consultado sobre su exdelantero, asumió y fue maduro al responder. “Mbappé es un jugador maravilloso y una persona fantástica, es difícil encontrar un chico especial como él”, le dijo a ‘Movistar’.

Luis Enrique lo quiere de vuelta

Mbappé pasó sus mejores momentos en tienda parisina, pese a que nunca levantó la Champions League, sí logró múltiples títulos y consagrarse como uno de los mejores delanteros del mundo. Luis Enrique, por su lado, admitió que nunca quiso que se vaya el francés al Madrid. “Es fantástico. Fue una pena que se fuera y se fuera al Real Madrid”, acotó.

Lo que hizo Kylian en París

Tras su destacado paso por el AS Mónaco, el PSG le echó el ojo a Kylian y este enseguida no dudó en representar al Paris hasta las últimas consecuencias. En el Parque de los Príncipes rompió todo tipo de récords, conquistó alrededor de 15 títulos, disputó 308 partidos oficiales y anotó 256 tantos, además de brindar 108 asistencias.