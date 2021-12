Sergio Ramos alarga la pesadilla de Pochettino: Al-Khelaifi, incrédulo

El estado de Sergio Ramos continúa siendo un completo misterio, dado que continúan existiendo muchas dudas entorno al central español en la capital francesa. El encuentro del domingo ante el Mónaco es una final para el PSG tras encadenar dos empates consecutivos en la Ligue 1, en un choque en el que la presencia del defensor sevillano continúa estando en entredicho. El zaguero no ha participado tampoco en los entrenamientos del jueves y del viernes en la capital francesa, apuntando a perderse su cuarto partido seguido desde que debutase con la elástica del Paris Saint-Germain hace tan solo unas semanas ante el Saint-Étienne en los únicos 90 minutos que ha disputado desde que aterrizó en el Parque de los Príncipes durante el pasado verano.

Las palabras de Mauricio Pochettino al respecto continúan sembrando la duda respecto a si el defensor se encuentra en condiciones óptimas, aunque ninguna de las partes ha confirmado la posible recaída de su lesión que tanto se rumorea en la prensa francesa. En caso de perderse el partido ante el Mónaco, solamente le restarían dos encuentros este año al PSG en los que Sergio Ramos podría reaparecer, con Nasser Al-Khelaifi comenzando a señalar al ex del Real Madrid nuevamente teniendo en cuenta que todo hace pensar que si no entra en la convocatoria de este fin de semana no volverá a jugar hasta 2022.

Antes del encuentro de Champions League de entresemana ante el Brujas, el propio Mauricio Pochettino defendió nuevamente al central español en rueda de prensa, asegurando que sus ausencias estaban programadas debido a su fatiga muscular. La lesión de Neymar Júnior es otra de las grandes preocupaciones existentes en París, teniendo en cuenta que los constantes pasos por la enfermería están lastrando a sus cracks en este inicio de temporada, incluyendo a Leo Messi. El caso de Sergio Ramos continúa siendo una auténtica pesadilla, tanto para el jugador como para el club, a pesar de que en el Parque de los Príncipes buscan distraer el foco mediático por el momento.

En Francia no apuestan por el regreso de Sergio Ramos ante el Mónaco con Le Parisien y L’Equipe comenzando a poner de manifiesto la decepción de Nasser Al-Khelaifi con el rendimiento del ex del Real Madrid a pesar de las constantes muestras de confianza en público de Mauricio Pochettino. Su estado físico se desconoce y los rumores sobre una posible recaída de su lesión se han disparado en la capital francesa tras su ausencia en las últimas tres convocatorias del PSG, con todas las miradas puestas en el encuentro de este domingo en el que el cuadro parisino se juega dar un golpe importante a la Ligue 1.