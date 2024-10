Si Al-Khelaïfi lo logra para el PSG será invencible: Luis Enrique ni lo sabe, mejor aún que Messi

La campaña en Mánchester para tratar de evitar lo que parece se avecina y puede cambiar al City como lo hemos venido conociendo en los últimos años es intensa. Pero es normal, a Pep Guardiola le quedan unos meses de contrato, no ha dado señales de querer continuar y los aficionados ven que se les acaba el ‘chollo’. Pero esa solo es una cara de la moneda, en París hay otra con la misma materia prima.

Ambiente tenso con Luis Enrique y malos resultados, un caldo de cultivo propicio

La derrota del Paris Saint-Germain en Londres ante el Arsenal en Champions League (2-0) y el empate frente al Niza en la Ligue 1 (1-1), unido al ambiente tenso del míster asturiano con la opinión pública gala hacen que en París se empiece a sopesar un cambio de rumbo. Entiéndannos, Nasser Al-Khelaífi confía (no tiene motivos para promover lo contrario) en Lucho, pero la tentación de Guardiola es enorme, más si el contexto ayuda.

De los grandes fichajes, el mejor

Si nos atenemos a los resultados, fichar a Pep Guardiola supone garantizar dos cosas: éxitos y juego, lo cual supone generar mayor impacto positivo que fichar a cualquier estrella de talla mundial, ya sea Leo Messi en su día o el que suena, Mo Salah; prueba de ello la encontramos en Barcelona, Múnich o Mánchester. Además es cierto que pocas veces el de Sampedor está a tiro, como ahora.

Una decisión decisiva

“Pep Guardiola, volem que et quedis” (Pep Guardiola. Queremos que te quedes), le decían en la grada del Etihad a Pep para que elija extender su vinculación con el equipo inglés, sin embargo, fuentes cercanas al entrenador aseguran que pretende un cambio de rumbo en su carrera, uno que apunta a un combinado nacional, por lo que el PSG lo tendría complicado para tentarlo. Aunque no todo está perdido, al parecer al catalán le atraen los nuevos retos, lo que excluye Alemania, España e Inglaterra, pero no Francia.