Sin Tchouameni, Al-Khelaïfi prepara la venganza con el nuevo Camavinga

Prácticamente cada día que pasa al París Saint Germain se le relaciona con un nuevo jugador. El potencial económico que tiene el conjunto francés no tiene límites de ningún tipo y eso le permite ir tocando prácticamente a cualquier futbolista en el que muestre un mínimo interés y eso es lo que ha pasado con otra de las alternativas que tiene en la agenda. Tocado por no poderle robar el fichaje de Tchouameni al Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi parece que sigue en la búsqueda y captura de un nuevo centrocampista que le ayude a su recién llegado entrenador Galtier a confeccionar un once inicial de garantías para ir a por la Champions League.

Y ya hay candidato. Según apunta desde Francia el prestigioso diario L’Equipe ahora el PSG está tras los pasos de Khephren Thuram. Se da la circunstancia de que Christophe Galtier, el nuevo técnico parisino, ya coincidió con este futbolista en su etapa en el Niza y ahora se lo quiere ‘robar’ a su anterior club. El míster lo conoce a la perfección y le ha pedido a la dirección deportiva del París Saint Germain que hagan un esfuerzo por él ya que lo considera un jugador totalmente válido como para poder ganarse un hueco en una plaza tan exigente como es el Parque de los Príncipes.

Por el momento, Thuram, que por cierto es el hijo del mítico defensor francés Lilian Thuram, tiene un amplio contrato firmado con el Niza, su actual club, hasta el año 2025, es decir, que aún le quedan tres temporadas más de vínculo. Sin embargo, el París Saint Germain está dispuesto a sentarse a negociar y a tratar de llegar a un acuerdo económico para poder sacar al jugador rumbo a la capital francesa.

Para el centrocampista supondría un paso increíble en su carrera deportiva y se uniría a un centro del campo en el que hay estrellas de primera talla mundial como Verratti. A sus 21 años de edad, este sería el salto más grande hasta el momento para el francés que también pasó por las filas del Mónaco al igual que Mbappé.