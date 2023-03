Solo Neymar está con Al-Khelaïfi: Mbappé reniega de Leo Messi y EEUU y la MLS preparan las maletas

Cuando Leo Messi enfiló el camino de vestuarios en el Parque de los Príncipes algo se rompió en las negociaciones en marcha entre el futbolista y el club francés. Por un lado, su gran valedor y amigo, Neymar Júnior, vio como el 30, en su segundo año en el equipo, salía sin compañía del estadio, pitado por su afición a la que dio la espalda tras una derrota bochornosa ante el Rennes. Pero es que a Mbappé y sus compañeros no les gustó el gesto, y al mandatario eso le lleva a reconsiderar todo. Ahora mismo Leo está más fuera que dentro de París.

Las cámaras, tras la dura caída del equipo capitalino, que por la configuración del proyecto parisino y de la Ligue 1 es intrascendente en la competición francesa (el PSG le sigue sacando 7 puntos al Marsella), enfocaron a los dos cracks. Primero a Messi, que se iba contrariado, solo y sin saludar a su afición; por otro, Mbappé, cariacontecido pero rodeado del resto de sus compañeros, salvo Messi, claro, mientras pedían perdón a la afición. Más allá de lo simbólico del instante, reflejado aquí por ESPN, el proyecto del tridente de oro huele final ingrato.

Major League Soccer

Las negociaciones de Leo Messi con la MLS existen, como os contábamos en Don Balón, de modo que esa vía está abierta para el sudamericano, que ahora mismo, piense lo que piense el PSG, no tiene clara su continuidad. Al-Khelaïfi, que sigue en su trece, sabe del reclamo que supone tener a Messi en el equipo, es más, si tuviera que elegir en el tridente vendería a Neymar, pero lo cierto es que el PSG es esclavo de sus pecados y curiosamente el brasileño es lo único certero que hay en el futuro del PSG, básicamente porque además de las dudas del 10 de la albiceleste ni siquiera Mbappé lo tiene claro.

No sentó bien al vestuario el gesto de Messi, nos cuentan, pero es que el proyecto, ya tocado desde Múnich, se tambalea. Con Messi a un paso del adiós, Sergio Ramos sin certificar y Mbappé amenazando al club de nuevo en el horizonte cercano (ya que puede irse en 2024 pero podría forzar un traspaso este verano) Al-Khelaïfi y Qatar deben reconocer que han fracasado, y esta sentencia no va de títulos, sino de crear un equipo, que es justo lo que no es este PSG. La tormenta se ha desatado y quedan muchos días hasta las vacaciones, esas en las que está ya Neymar; la certeza, la única, otra vez. Sí había un síntoma, un momento que necesitaran la MLS y Estados Unidos para atacar el fichaje del argentino, ese instante ha llegado; veremos si se concreta.