Algunas de las cosas que ha dejado claras Luis Enrique durante su primera temporada dirigiendo al PSG es que futbolistas como Keylor Navas o Layvin Kurzawa no entran en sus planes.

Es por eso que, aunque el futuro profesional del portero costarricense despierta muchas incógnitas, el Real Betis Balompié ha surgido como un posible destino para Kurzawa, el experimentado defensa francés que actualmente milita en el PSG.

Con la mirada puesta en el próximo periodo de transferencias de verano, el equipo liderado por Isco Alarcón busca reforzar su plantilla y Kurzawa se ha convertido en el principal objetivo para ello.

Kurzawa, de 30 años, es un lateral izquierdo experimentado que ha destacado por su habilidad para contribuir tanto en defensa como en ataque. Con una combinación de velocidad, resistencia y habilidad técnica, el francés ha dejado una impresión duradera en el fútbol europeo desde sus días en el AS Mónaco, antes de unirse al PSG en 2015.

El interés del Betis en Kurzawa surge en un momento en que el club se encuentra en plena reestructuración bajo la dirección del técnico Manuel Pellegrini. Con la intención de fortalecer todas las áreas del equipo, el Betis ve en Kurzawa la experiencia y calidad necesarias para mejorar su línea defensiva y aportar estabilidad en el flanco izquierdo.

A pesar de su sólido desempeño en el PSG, Kurzawa ha encontrado oportunidades limitadas en el equipo parisino debido a la fuerte competencia en su posición. Esto ha generado especulaciones sobre su futuro y ha abierto la puerta para que clubes como el Betis se acerquen con ofertas tentadoras.

Kurzawa podría ver en el Real Betis una oportunidad para relanzar su carrera y disfrutar de un mayor protagonismo en un nuevo entorno. Con la posibilidad de ser una pieza fundamental en el proyecto de Pellegrini, el defensa francés podría encontrar en el Betis el escenario ideal para demostrar su valía y contribuir al éxito del equipo.