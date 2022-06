Thiago Silva y Tuchel se vengan del PSG: el robo de Neymar es posible

La situación de Neymar y el París Saint Germain está a punto de ser irreconciliable si es que no lo es ya. Las dos partes están enfrentadas, con Nasser Al-Khelaïfi tratando de vender de cualquier modo al futbolista brasileño incluso por una cifra ridícula en comparación con lo que pagó por él en su día al Barcelona, mientras que el futbolista se ha cansado de ser ‘ninguneado’ de esta manera por su club y empieza a ver con buenos ojos una salida. Y por supuesto, aunque no es nada fácil que salga del PSG, hay muchos equipos que estarían encantados de tenerle y hasta viejos amigos que ya le están abriendo las puertas de par en par.

Uno de ellos es Thiago Silva. Su compatriota, con el que por cierto coincidió además hace un par de temporadas en el París Saint Germain, no ha tenido reparos en hablar públicamente sobre la situación de su amigo y le ha echado un cable porque ha comentado que estaría mucho mejor jugando en el Chelsea que en Francia: “Tiene que venirse al Chelsea. Si eso sucede, será lo mejor que puede pasar y no necesitamos decir nada más. Hasta ahora no sé nada de su futuro pero espero que llegue todo a buen término”, alegó el defensa.

Thiago Silva formó parte de la disciplina del París Saint Germain nada menos que ocho años por lo que sabe muy bien lo que se cuece en el Parque de los Príncipes pero ahora no ha tenido ningún reparo en posicionarse de manera favorable a la salida de Neymar del conjunto parisino, aun sabiendo que sus palabras pueden sentar mal en Francia. El veterano central tiene peso además en el Chelsea, ya que pese a sus 37 años de edad sigue siendo uno de los grandes baluartes de la defensa y seguro que en Londres tienen muy en cuenta su opinión.

Se la circunstancia de que, si finalmente Neymar termina jugando en el Chelsea también coincidiría con Thomas Tuchel, que ya fue su entrenador recientemente en el París Saint Germain, por lo que tanto el entrenador como Thiago Silva son dos personas importantes que pueden facilitar la marcha del crack brasileño a la Premier League. No será fácil, no obstante, ya que la ficha de ‘Ney’ es extremadamente alta.