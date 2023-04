Tormenta Mbappé en medio de la salida de Leo Messi: Al-Khelaïfi se harta, réplica dura de Florentino

Hasta en tres ocasiones se ha frustrado el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y en dos de ellas fue el jugador quien tuvo la última palabra para revertir ese fracaso en la operación, de modo que Florentino Pérez particularmente es poco propenso a tratar de abrir esa puerta de nuevo, lo que, en cierta forma, frustra un conato de acercamiento entre Nasser Al-Khelaïfi y la posibilidad de vender al jugador francés, con los blancos de fondo.

Complicada situación

Tras la debacle del equipo capitalino francés en la Champions League, con el eco de la más que probable salida de Leo Messi del equipo, en la que es una auténtica declaración de intenciones sobre el fracaso de este proyecto con el argentino en las filas parisinas, Mbappé ha estallado contra el club por motivos de su imagen y publicidad, algo que ha sido fuertemente criticado por el entorno del PSG.

Es más, ya Florentino Pérez advirtió que no le gustaba esa deriva del jugador y su entorno, esa que trata de controlarlo todo por encima de la normalidad propia de los grandes equipos y hay quien dice que para el mandamás del Madrid, Mbappé se ha convertido en una imagen más que en un futbolista, algo que puede ser problemático en la gestión del día a día de una entidad de este calibre. Sea como fuere, esta idea sí cala a diferentes personalidades del equipo francés, que se quejan de las salidas de tono del jugador.

Situación y posible salida

Y por si todo esto fuera poco, el jugador vuelve a coquetear con su salida en el verano de 2024, cuando puede optar por contrato y solo si él lo desea a salir del equipo. Esta falta de compromiso a largo plazo, el extremo gasto y desgaste que supone mantenerlo y sus cada vez más acentuadas formas de control sobre el club francés (tras la campaña de socios de la que se quejó el jugador, el club la borró) molestan en París y hay quien se pregunta si al PSG no le iría mejor sin el 10 de les blues. Dicen incluso estas voces que Al-Khelaïfi no lo descarta… aunque el Madrid y Florentino, al menos por ahora, no abrirán esa puerta; simplemente para el mandatario y el club madrileño no hay ni puede haber nadie por encima del club. Nadie.