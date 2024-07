Tras Mbappé y Neymar, el más caro: dinamita para el PSG junto a Fabián, el mayor talento desde CR7

No es que no se estuviera moviendo, es que el Paris Saint-Germain, que tiene el dinero y las posibilidades, está eligiendo bien sus cartas. De ellas, en ataque destacan Victor Osimhen, Nico Williams y más remotamente Jadon Sancho, pero para Luis Enrique era clave otra incorporación, una que junto a Fabián Ruiz y posiblemente Vitinha formará un centro del campo de talento, juventud y mucha calidad.

Fuentes francesas y el informador Fabrizio Romano poco menos que dan por hecho el acuerdo no solo entre el Paris Saint-Germain y João Neves, el elegido por el PSG, sino con el Benfica, con el que se están puliendo los últimos flecos para hacer el fichaje efectivo. “el PSG sigue confiado y optimista de cerrar el trato con João Neves muy pronto. Contrato acordado con el jugador, conversaciones en curso con el Benfica”, reza la información de Romano.

