Maresca tritura a Pochettino y eleva a Cucurella: criba de 6 cracks, Lukaku y el campeón de Europa

Lo que no sirvió la temporada pasada con Mauricio Pochettino, y de hecho no está funcionando desde los tiempos de Thomas Tuchel, último gran héroe en Stamford Bridge, no le vale al nuevo entrenador del Chelsea, un Enzo Maresca dispuesto a realizar una limpieza a conciencia en la plantilla con 8 jugadores implicados, donde Romelu Lukaku forma parte de esta criba y también el campeón de Europa y capitán de los más de 50 millones de euros.

Al mercado, a cumplir con el Fair Play financiero

El motivo del técnico blue es puramente deportivo, pero su señalamiento a estos ocho jugadores en este mercado de fichajes estival también ha de servir al club para liberar masa salarial. Así, tras los fichajes de jugadores como Tosin Adarabioyo, Marc Guiu o Kiernan Dewsbury-Hall, Maresca quiere las salidas del gigante belga, Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Malang Sarr, David Fofana Armando Broja y Cesare Casadei. Y además de ellos, la de Ben Chilwell, que no será competencia del reafirmado con la España de Luis de la Fuente, Marc Cucurella.

El que fuera fichaje de oro desde aquel Leicester de Claudio Ranieri (15/16) que sorprendió a la Premier League y que veía los primeros pasos de Chilwell, que firmó por los capitalinos en la campaña 2020/21 por 50,2 millones de euros y que fuera campeón de Europa en la temporada siguiente, con el citamo místre alemán, ve ahora como es uno de los descartes de Maresca, que no cuenta con él.

En el amistoso ante el Wrexham, Maresca comentó sobre los laterales que sí quiere debido a su versatilidad: “estamos probando diferentes situaciones. Probamos con James por dentro. Vi sus partidos, jugaba de centrocampista. Malo está intentando hacer eso. Marc Cucurella puede hacer eso y Renato Veiga. Probaremos diferentes situaciones”. Es decir, esos sí le sirven, Chilwell no. The Mirror lo coloca ya fuera y, como ven, el nuevo míster, pupilo de Pep Guardiola, no se casa ni con los capitanes, respetando eso sí el estatus ganado por Cucurella en la Euro 2024. Algo está cambiando en el gigante londinense.