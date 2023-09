Última hora: Al-Khelaïfi, Campos y Luis Enrique negocian con el galáctico 2024, el nuevo 7 del PSG

La revolución iniciada por el Paris Saint-Germain durante el pasado mercado de fichajes veraniego, donde han salido jugadores importantísimos en los últimos años, como Sergio Ramos o Neymar Júnior, incluso antes, con la marcha oficiosa de Leo Messi, no se va a detener. Es más, cada vez se da más por supuesto en el club francés que su estrella, el 7 del club, Kylian Mbappé, no solo no renovará antes de que acabe su contrato, sino que piensa marcharse. Por ello, Al-Khelaïfi, Luís Campos y Luis Enrique abren la vía de negociación para 2024 con el galáctico más deseado.

Lucidez, claridad, polivalencia, estatus, veteranía y rigor. Todas estas cualidades, más sencillas de enumerar que de encontrar en el fútbol de élite actual, son reunidas por el jugador que el Paris Saint-Germain quiere hacer suyo y que podría ser un recambio excepcional si el crack de Bondy se marcha al final de temporada, previsiblemente rumbo al Bernabéu. Sí, efectivamente estamos hablando de Bernardo Silva, que ya sonó para el PSG y que es el gran objeto de deseo para la 24/25 a orillas del Sena.

Y no solo lo decimos nosotros, Le10Deporte, afirma que la ofensiva del PSG ya ha empezado, sabedores, como son el mismo mandamás parisino, su director deportivo y su entrenador, que tienen una temporada entera por delante para empezar a diseñar y ejecutar la forma de abordar un fichaje que no será sencillo y que debe llevarse parte de la enorme inversión que supone Kylian Mbappé, objetivo en Concha Espina, para el club.

Y es que con Silva hablamos de uno de los mejores jugadores del mundo, un elemento crucial en el esquema del equipo más importante en estos momentos, el Manchester City, que cuenta con el técnico más exitoso y posiblemente más eficaz de Europa, como es Pep Guardiola. Y no solo eso, los skyblue son uno de los conjuntos más ricos y acaban de renovar al luso, de modo que está barrera que pretenden derribar desde París es titánica. Eso sí, el cambio de cromos de Mbappé a Madrid y de Silva a París sería de un impacto enorme en la Champions League 24/25.