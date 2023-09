Florentino Pérez saca la guadaña en secreto: Rodrygo, Endrick y Joselu tienen un problema en 2024

Esta temporada, salvo sorpresón en el mercado de fichajes invernal debido a una catástrofe deportiva y/o de lesiones, el Madrid no pretende firmar a nadie más hasta junio, pero eso no disipa las dudas que ya se generan con algunas de las piezas que tiene el club blanco y Florentino Pérez en nómina, siendo el papel de Rodrygo Goes, Joselu y el mismo Endrick una gran incógnita.

La vía más esperada, la que todo el mundo presupone

Hasta el mismo Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha dado por hecho que la negativa a renovar de Kylian Mbappé con el PSG y sus múltiples coqueteos con el Madrid, unido al hecho de que las cuentas blancas cuadran y existe un preacuerdo verbal con el francés por parte de la entidad capitalina, han de confluir con los huesos del 10 de les bleus en el Bernabéu, si eso ocurre, ¿qué sucederá con algunos de sus potenciales compañeros en 2024?

De momento, Mbappé quitaría el puesto a Rodrygo, ya que Jude Bellingham y Vinicius Júnior son indiscutibles, y esta decisión sería más sencilla si el brasileño no consigue dar un vuelco a su actual situación, que por rendimiento le tiene totalmente señalado. Por otro lado, un jugador que sí está dando la cara es Joselu, con el que hay la posibilidad de extender su contrato en junio, pero, ¿lo hará el club blanco con el 7 del PSG en sus filas? En verdad es difícil saberlo por la edad del español y el escaso hueco que quedaría libre, pero también es cierto que es el único futbolista del ataque que es completamente diferente al resto. La duda cabe con él.

Y a este cóctel que supondría la llegada a Madrid del internacional francés habría que sumar a jugadores como Brahim Díaz, que está contando poquísimo para Carlo Ancelotti -diríamos, inexplicablemente- y que tendría poquísimo espacio, pero sobre todo a Endrick, la promesa ya fichada para la campaña que viene. Por otro lado, serán clave en este proceso las más que probables salidas del mismo Ancelotti, Modric y posiblemente Toni Kroos, así como el apoyo que buscaría en la plantilla el crack galo con sus compatriotas, Mendy, Tchouameni o Camavinga. Por otro lado, si Mbappé no llegara, ¿iría el Madrid a por Erling Haaland?